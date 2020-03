Duma Aktuál: Ha a pálinkafőzés bekerült a NAT-ba, tizedikben lehetne egy jó mojitórecept is

Sőt, ha összevonják a tudományos tantárgyakat, csinálhatnának sex on the beach-et is a gyerekek. A Duma Aktuál a NAT egyik újítását veszi napirendre, abban az országban, ahol vidéken szinte kötelesség a pálinkafőzés.