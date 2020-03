Akár hiszi, akár nem, a koronavírus a korrupciót is legyűrheti

Az egész világon Kínában tűnik a legszigorúbbnak az ellenőrzés, az ország politikai berendezkedéséhez illően. Az ott élők mobiltelefonos applikáción keresztül kaptak egy kódot, amely zöld, ha minden rendben van, narancssárga, ha fennáll a veszély, hogy koronavírussal fertőződhettek, és piros, ha a betegség tüneteit mutatják. Az értékelés egy digitális kérdőív kitöltése után születik meg, amit háromnaponta meg kell ismételni.

Ha valaki lemegy vásárolni vagy ügyet intézni – amit a fertőzések számának esésével most már mindennap megtehet –, a bejáratoknál QR-kód-olvasóval ellenőrzik a telefonját, és ettől függően engedik be. A külföldi sajtóban sokat emlegetett arcfelismerő rendszer viszont nem működik, mert az emberek 90 százaléka még mindig maszkot hord. Ha nem teszi, akkor kemény bánásmódra számíthat – ezt láthatják az alábbi videóban is. A CBS helyi tudósítója ismerteti azt a hihetetlennek hangzó hírt is, hogy

a kínai hatóságok hétfőn csak egyetlen új koronavírusos esettel találkoztak (kedden 13-mal).

A tudósításban beszámolnak egy másik csodálnivaló dologról, hogy Dél-Koreában napi tízezer teszt elvégzésével sikerült megfékezni a járvány terjedését (összehasonlításul: Magyarországon mindeddig 1800-at):