Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“

Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül, és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. A hvg360-on minden nap jelentkezik a Home office, amelyben M. Kiss Csaba kérdezi aktív élethez, nyilvánossághoz szokott ismert emberektől, hogy miként élik meg a helyzetet, hogy látják a közelebbi és távolabbi jövőt, mit tesznek épp, s mit kell elhagyniuk a szokásos tennivalóik közül. A most kezdődő nehéz időszakot dokumentálja a sorozat manír nélküli, személyes beszélgetésekkel, s közben talán a nézőknek is segít a privát túlélésben. Az előző részben az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere, Bogdán László beszélt arról, hogy egy jogász végzettségű politikus ne akarjon vírusszakértő lenni. A vasárnapi epizódban a nemrég megválasztott győri polgármester, Dézsi Csaba András egyebek mellett arról beszélt, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés. A holnapi epizódban a rég látott, de mégis népszerű színésznő, Oroszlán Szonja jelentkezik Philadelphiából, ahol még közel sincs akkora pánik, mint New Yorkban. Szonja szerint a vírus megjelenése figyelmeztető jel az egész emberiség számára, hogy lassítson.