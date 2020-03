Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje

„A kényszer szülte átállás a digitális távoktatásra nálunk most aránylag gyorsan megtörtént” – mondta a HVG-nek Ignácz István, Európa első roma nemzetiségű középiskolája, a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Hozzátéve, segítenek a diákjaik internet-elérésének biztosításában is, a kollégái pedig nagyon konstruktívan álltak a kihívás elé, és azóta is folyamatosan és sokat dolgoznak, összeállítják a szükséges tananyagokat, javítják, értékelik a visszaküldött megoldásokat.

Újraértelmezik a személyes kapcsolatokat

„A rendszerünk tehát alapvetően jól működik. A tapasztalatoknak, a kidolgozott rendszernek és tananyagoknak ráadásul biztosan nagy hasznát vesszük a későbbi munkánkban is – ilyen értelemben

a jelenlegi helyzetre egyszerre tekintünk kihívásként és lehetőségként is”

– fogalmazott az igazgató.

Az optimizmusa pedig nem ok nélküli. A Gandhiban ugyanis már két éve eldöntötték, hogy az oktatáshoz intenzívebben használják az informatikai eszközöket. „Azt tapasztaltuk, hogy a hátrányos szociális helyzetből érkező diákok a digitális kompetenciák terén is jelentős lemaradással érkeznek az iskolánkba” – indokolta döntésüket az igazgató.