Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat

A vírus elleni küzdelemben szerencsére jórészt az orvosok, járványügyi szakemberek útmutatásait követi a kormány, a szociális válságot viszont, úgy tűnik, nem szociálpolitikusok, de még csak nem is szociálisan érzékeny politikusok kezelik.

Minden valószínűség szerint Magyarországon is százak, sőt, ezrek fognak kétoldali tüdőgyulladástól fuldokolni, sokan közülük bele is halnak majd – és eközben tízezrek válnak hajléktalanná, százezrek fognak rendszeresen éhezni és fázni, milliók szorítják majd kiadásaikat a legszükségesebb minimumra és élnek hosszú időn át mély, egzisztenciális szorongásban.

A gazdaság összeomlását a Fidesz-kormány elsősorban a gazdasági szereplők szemüvegén keresztül nézi. Pedig, ahogy Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke írja, a válságkezelés első számú alapvetése az kell legyen, hogy:

„Nem a társadalom van a gazdaságért, hanem a gazdaságnak kell kiszolgálnia a társadalmi fejlődést.

Amikor a válság megoldásáról gondolkodunk, az nem indulhat ki másból, csakis az emberből, az ő munkájának, megélhetésének biztosításából.”

Zöld baloldali politikusok lévén eddig is azt képviseltük, hogy fenntarthatóvá és emberközpontúvá kell tenni a társadalmi-gazdasági berendezkedést, de most azt is látjuk, hogy a szükségszerű újratervezés erre ritkán adódó lehetőséget teremt.