Az én hetem: Parti Nagy Lajos a hazug rendőrnyelvről

A hegyoldalon harsog a tavasz, a cseresznyefák letaszigálták magukról a gyönyörű, de szűk és koszolódó menyasszonyi ruhát, s most zölden, kitelten ropogtatják a derekukat. A kertekben helyi polgárok tartják a kapát és a két métert, odébb Stockhausen 2. Kolompversenyét adják elő a Zugi Fűharmonikusok.

Az én hetemen, 14-én lett volna, azaz volt, volt volna Esterházy Péter hetven éves. Aznap reggel befelhősödött, majd sütött a nap, Fölhatalmazisztánban a mindent Vezető kegyes akaratából 1512 fertőzött lett számszerűsítve és 122 darab, a koronával összefüggésbe hozható halott. Mostanában a Hahn-Hahn grófnő pillantásában, ha tetszik, szeme folyóvízében utazom, délután is ott kerestem valamit, melynek kapcsán még valamit, mikor rám tört az ismerős érzés, hogy megtalálni nehéz, bármi is legyen, de milyen jó elveszni EP könyveiben, s hogy ezt most megmondom neki, délután a vezetékest is felveszi – s úgy nyúltam a mobilomhoz, mint leszokott nikotinista a hajdani doboz után.