Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen járt.","shortLead":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen...","id":"20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb3769-2b74-47ed-ba16-d1aef0ec4324","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:16","title":"Egy dabasi idősotthonba is eljutott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Curiosity küldetése a koronavírus-járvány miatt sem állhat le, irányítani azonban sokkal macerásabb otthonról, mint a NASA központjából. Szerencsére erre is kitaláltak valamit a tudósok.","shortLead":"A Curiosity küldetése a koronavírus-járvány miatt sem állhat le, irányítani azonban sokkal macerásabb otthonról, mint...","id":"20200415_nasa_3d_szemuveg_curiosity_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb3e162-25f7-453d-9ef3-1894d66615f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_nasa_3d_szemuveg_curiosity_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 18:03","title":"Ősrégi technológia segítségével irányítja a Curiosity Mars-járót a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni csapadékelvezető hálózat kiépítésére is.","shortLead":"De szintén a gazdaságvédelem jegyében újítják fel egy pócspetri iskola tetőszerkezetét, és adnak pénzt a debreceni...","id":"20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c386-e43b-454b-b08a-50f73705228e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_A_gazdasagvedelmi_akcioterv_kereteben_430_milliot_kap_Kisvarda_onkormanyzata","timestamp":"2020. április. 15. 09:36","title":"A gazdaságvédelmi akcióterv keretében 430 milliót kap Kisvárda önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége azonban megerősítette az Átlátszó értesülését, miszerint a mezőszilasi idősek otthonában két áldozata is van a járványnak.","shortLead":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság...","id":"20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cc2890-a906-47a6-b97d-218f134673be","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:07","title":"A mezőszilasi idősek otthonának két ápoltja belehalt a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A hazai mobilszolgáltatók szimulációkkal is segítenék a kormányzatot a koronavírus-járvány ellen és a felhatalmazás is megvan az adatok megszerzéséhez. Kérdés, hogy mit kezdenek vele. ","shortLead":"A hazai mobilszolgáltatók szimulációkkal is segítenék a kormányzatot a koronavírus-járvány ellen és a felhatalmazás is...","id":"202016_hatalommal_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e8d1-2fc8-4758-b5d6-dc7854d6b910","keywords":null,"link":"/360/202016_hatalommal_fertozott","timestamp":"2020. április. 16. 13:05","title":"Kiterjedt tesztelés nélkül a technológia sem segít a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf részvénytársaságának neve sejteti, milyen üzletágban működik majd.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf részvénytársaságának neve sejteti, milyen üzletágban működik majd.","id":"202016_magyar_vagon_invest_szalaybobrovniczky_uzlete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b74a30f-b88d-4578-8bcf-e54c2e56957c","keywords":null,"link":"/360/202016_magyar_vagon_invest_szalaybobrovniczky_uzlete","timestamp":"2020. április. 16. 17:30","title":"Új vagyonkezelő céget tett sínre Habony Árpád üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem bizonyított, hogy az ételszállító megfertőzött-e volna bárkit.\r

","shortLead":"Egyelőre nem bizonyított, hogy az ételszállító megfertőzött-e volna bárkit.\r

","id":"20200416_Karantenba_kerult_72_csalad_Indiaban_mert_koronavirusos_futar_hozta_ki_a_pizzajukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb901238-abff-4d1c-b8d7-4f6d407a51a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Karantenba_kerult_72_csalad_Indiaban_mert_koronavirusos_futar_hozta_ki_a_pizzajukat","timestamp":"2020. április. 16. 15:28","title":"Karanténba került 72 család Indiában, mert koronavírusos futár hozta ki a pizzájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]