A koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal szerint péntek reggelre átlépte a 150-et a koronavírus miatt elhunytak száma Magyarországon. 1763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, csütörtök óta 14-en haltak meg, ezzel az ő számuk 156-ra nőtt.

Gulyás Gergely pedig a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy szombattól újabb egy hétig meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, a polgármesterek – ahogy húsvét idején – most hétvégén is hozhatnak helyben szigorító intézkedéseket. Eldőlt az is, csak írásbeli vizsga lesz.

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában azt mondta, nem a legjobb hír azzal kezdeni, hogy továbbra is keveset tudunk a vírusról. Ő ezért óvatos, ez az ösztön vezeti a védekezést. De szerencsén is van – mondta, mert nekünk ott van Ausztria, most is hangsúlyozta, laborként tekint az országra. De ott enyhítik a korlátozásokat, ezt figyeli Orbán is.

Örüljünk, hogy most nem mi vagyunk a kísérleti egerek – mondta.

Szívesen meghozna egyhítő korlátozásokat, el tudja képzelni, milyen lehet két-három gyerekkel egy lakótelepi lakáson.

Az maga a dzsihad – fogalmazott.

Azonban ha Ausztriában ezek az enyhítések beválnak, elgondolkodik itthon is. Orbán a legrosszabbra készül, de a legjobbat reméli.

A kórházi ágyak felszabadításáról azt mondta, az elmúlt hetekben azért tettek meg mindent, hogy lassítsák a járványt, miközben felkészítik az egészségügyet a tömeges fertőzésekre. Ez sikeres volt Orbán szerint: időt nyertek, eszközöket szereztek be, az egészségügyi rendszert felkészítették.

De mi az elegendő például kórházi ágyból? Magyarországon több mint ezer idősotthon van és azokban csak tíz ember kapja el a vírust, az több mint tízezer ember – ami nagyon magas szám. “Nekünk a bizonytalan jövőre kell készülnünk”, a jelenlegi helyzet (az elhunytak és a fertőzöttek száma) pedig még viselhető Orbán szerint.

Újra elmondta, 8000 lélegeztetőgép, valamint 30 ezer rendelkezésre álló ágy a cél. 68 ezer kórházi ágy van összesen hazánkban, ezek 34 százalékán nem volt beteg, innen kell elérni azt, hogy az ágyak felét szabadítsák fel – tehát 16 százaléknyit. A halasztható beavatkozásokra váró betegeket küldik haza csak – mondta, és ez nem politikai, hanem orvosi döntés.

Jobban állunk, mint egy héttel ezelőtt álltunk – mondta az egészségügyi helyzetről, nagy értékei hazánknak az orvosok és ápolók. Kórházparancsokokra azonban azért volt szükség, hogy katonás rend legyen a kórházakban, mert normális helyzetben nem működnek ilyen feszesen ezek az intézmények, kellett a katona a kórházigazgató mellé. Nem mondta ki, de beszélt Orbán az elbocsátott kórházigazagtókról is, szerinte az Operatív Törzs döntéseit mindenkinek végre kell hajtania.

Nincs messze a tömeges járvány, látom a számok felfutását – fogalmazott.

Majd rátért arra, hogy újra megkapták a lehetőséget a polgármesterek a szigorításra ezen a hétvégén, ugyanis azt látták, húsvét idején ez bevált. Jön a jó idő, mennének az emberek kifelé, ennek kell elejét venni. “Itt a szociális közeledés veszedelme.”

A fertőzések nagy része Budapesten van, nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe – jelentette be a kormányfő. Ennek egyelőre nincs itt az ideje, talán a következő héten lehet majd erről beszélni. Éppen ezért örül a Karácsony Gergely főpolgármester és a közte lévő jó viszonynak.

A Pesti úti idősotthonban 18-an haltak már meg, vezette fel a témát Nagy Katalin műsorvezető, de Orbán szerint egyelőre ne a felelősöket keressük, majd akkor térjünk vissza erre, ha elmúlt a baj. Most összefogásra van szükség.

Én most a főpolgármesterrel a legbajtársiasabb viszonyra törekszem.

Csak központilag lehetetlen levezényelni a védekezést, szükség van a helyiek védekezésére. De “intelligens nép a miénk, dacára annak, hogy ez nem mindig látszik”, éppen ezért Orbán szerint ez működik, helyben is bekapcsolt a “gazda ösztön.”

Mikor érhetjük el a csúcsot? A neheze még csak most jön a miniszterelnök szerint, a következő napokban magasabb lesz a halálozások száma, jön a tömeges járvány, a nagy rohamot azonban szerinte felkészülten fogadjuk.

Felülről nyitott a védekezés kasszája – hangsúlyozta megint, 2-3000 között van a beüzemelt lélegeztető- és altatógépek száma, elérik majd a 8 ezret, a kórházakban pedig már tíz napra elegendő készlet van. “Pénzben nem lesz hiány, az eszközök is rendelkezésre állnak majd.” Az eddigi csatákat jól vettük, ennyi és nem több – mondta.

A gazdasági védekezésről azt mondta, az több száz elemből áll, nagy reményeket fűz hozzá a miniszterelnök. “De a puding próbája az evés, a majomnak bele kell ugrania a vízbe”, bizakodó, de vannak fenntartásai.

Nem lesz olyan az élet a járvány után, mint amilyen előtte volt – mondta.

A gazdasági szereplőknek azt üzente, van, amit nem lehet majd megmenteni, a járvány örökre elsodorhat vállalkozásokat, piacokat. Mindenkinek alkalmazkodnia kell, ezért támogatnak átképzéseket is. "Mindenkitől többet várunk annál, mint hogy kibírja." A turizmusról azt mondta, az "tüdőlövést kapott, az van a legkutyább állapotban", de azzal számolnak, hogy talán még az idén be lehet indítani az ágazat belföldi részét.

Fontosnak tartja a 13. havi nyugdíj visszavezetését is, ugyanis szerinte a nyugdíjasok azt látták eddig, ha jött egy válság, hozzányúltak a nyugdíjakhoz. De “ez most nem fordulhat elő”, üzente a kétmillió nyugdíjasnak, “bátran számíthatnak a kormányra.”