Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus

Nagyszabású nemzeti újjáépítési tervet mutat be május elsején a legnagyobb olasz ellenzéki erő, a Liga – árulta el a Corriere della Serának adott interjúban a szélsőjobboldali párt vezetője, Matteo Salvini. A gazdaság leállásával járó, lassan két hónapja tartó karantént május 4-étől készül feloldani az olasz kormány, négy lépésben, a korlátozások fokozatos enyhítésével. Salvini szerint viszont azonnali nagy lökésre volna szükség, a bürokráciára mért csapásokkal. Ide tartozna a közbeszerzési törvény radikális módosítása, szerinte előzetes kontroll helyett elég lenne utólag ellenőrizni.

Ha valaki trükközött, akkor majd lecsukják

– közölte a megoldást (arról nem beszélt, hogy az uniós szabályokkal ez miként egyeztethető össze).

A Liga-vezér másik javaslata az adó- és járuléktartozások rendezése úgy, hogy aki most befizeti az elmaradt összeg 10 százalékát, annak leírják a többit. Ez korábban is visszatérő megoldás volt az aktuális költségvetési lyukak betömésére, ha nem is ilyen nagyvonalú módon. Azonnal meg kellene szüntetni szerinte emellett az önigazolásokat – ha valaki ma kimozdul otthonról, akkor adott esetben egy saját kezűleg kitöltött papírral kell igazolnia, hogy hova megy és miért. Március 11. és április 23. között csaknem 10 millió ilyen ellenőrzést hajtottak végre, és akinek az indokait nem fogadták el, az több száz eurós büntetést kaphatott.

Olaszország nyitni készül: