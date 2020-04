Tíz éve oktat a NER: mélyszántás a semmiért

A magyar közoktatási rendszer 2010-ben nagyon rossz állapotban volt. A 15 évesek tanulói teljesítménye nagyjából a OECD-országok átlaga körül mozgott, a diákok szociális háttere miatti egyenlőtlenségek enyhítésében pedig a magyar iskola sereghajtó volt.

Eltelt tíz év, és kiderült: ahhoz képest is lehet rontani. Az esélyegyenlőség terén továbbra is a legrosszabb mutatókat produkáljunk, de már nemzetközi összehasonlításban is soha nem látott rossz helyezést érnek el a diákjaink. Mélyen az OECD-átlag alatt, az utolsó harmadban van a diákok eredménye a PISA-vizsgálatban. Ez a rendszer ennyit tud” – foglalta össze Radó Péter oktatáskutató a PISA 2018 tanulságait.