Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot

A kormány által elrendelt újranyitás az egészségügyet is érinti, amelynek képlékeny részleteiről Kásler Miklós miniszter küldött több levelet is az ágazat vezetőinek. A jogalkotó még az ünnep előtt kormányrendeletben tette lehetővé, hogy a beteget távollétében is lehet diagnosztizálni, számukra látatlanban is ki lehet állítani vényeket, beutalókat és igazolásokat. A miniszter pedig „alapelveket” fektetett le, miként fogadhatják a betegeket a háziorvosok, a járóbeteg-szakrendelők és a kórházak.

A védőfelszerelések használata, a szigorú higiénés rendszabályok betartása a betegfogadás alapfeltétele, de ez magától értetődő, mondhatni, eddig méltatlanul mellőzött szolgáltatási feltétel. Ugyanakkor még mindig nem tisztázott, hogy az érintettek miként is juthatnának az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kezelésébe adott védőfelszerelésekhez.

Nagy felzúdulást keltett a miniszteri útmutatásnak azon része, amely számos egészségügyi ellátás feltételéül szabta a PCR-tesztelést, vagyis az a 30-40 ezer forint költségű laborvizsgálat, amely kimutatja a fertőzöttséget. Arról ugyanis megfeledkezett a miniszter, hogy világossá tegye, miként is rendelhet ilyen tesztet a háziorvos, a fogorvos vagy a szakorvos, és ki fizeti ki a számlát.