Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják

A volt szocialista országok előnye, hogy az emberekben még megvan a rutin a válsághelyzetek kezelésére. Legalábbis Barbu Mateescu román szociológus ezzel példálózik. Ceausescu idején még az 1980-as években is élelmiszerhiány tette találékonnyá az embereket. Az egészségügyi ellátás pedig ma is olyan, hogy az emberek inkább betartják a korlátozásokat, nehogy kórházba kelljen kerülniük (ez idehaza sincs másként).



Szerepet játszik az is, hogy a riasztó olasz példa nyomán Kelet-Közép-Európa és a Balkán több országában viszonylag hamar vezettek be korlátozásokat. A londoni The Economist cikke annak alapján sorolja egy csoportba Románia mellett Szerbiát, Görög-, Horvát- és Lengyelországot (Magyarországot nem említi), hogy ott az emberek nemigen bíznak sem polgártársaikban, sem a kormányban. Ez indokolhatja, hogy – például Svédországgal ellentétben – szigorú intézkedéseket vezettek be. Viszont eddig kevesebb áldozata is van a járványnak.