[{"available":true,"c_guid":"83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben. Világhírű művészek szerint radikális átalakításra van szükség minden szinten.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alkalmat teremt arra, hogy az emberiség átgondolja, mit kellene máshogy csinálnia a jövőben...","id":"20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8beeb7-195f-490f-b705-9970fdbb9d9a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Madonna_Robert_de_Niro_es_Tarr_Bela_egyszerre_keri_ne_terjunk_vissza_normalitasba","timestamp":"2020. május. 06. 15:30","title":"Madonna és Tarr Béla egyszerre kéri: ne térjünk vissza normalitásba a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

","shortLead":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra...","id":"20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29ed0c-f384-4871-8c27-c42d90d780f8","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","timestamp":"2020. május. 06. 15:45","title":"Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"De Németországban második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"De Németországban második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200506_Radar360_A_vilaggazdasag_mar_tul_lehet_a_nehezen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6ca08a-469e-4aed-b182-7aab07012015","keywords":null,"link":"/360/20200506_Radar360_A_vilaggazdasag_mar_tul_lehet_a_nehezen","timestamp":"2020. május. 06. 08:00","title":"Radar360: A világgazdaság már túl lehet a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","shortLead":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","id":"20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ac0cc-45ff-45ec-8442-8bd793162dc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","timestamp":"2020. május. 06. 13:28","title":"Az ÁSZ szerint a kulturális taót felhasználó szervezetek felénél volt gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93024e-8e82-4e80-a681-15bc1d1f9c45","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200507_Marabu_Feknyuz_Orban_a_pult_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe93024e-8e82-4e80-a681-15bc1d1f9c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1903f9-4108-49e6-a8fc-3b2ac6b877f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Marabu_Feknyuz_Orban_a_pult_mogott","timestamp":"2020. május. 07. 12:40","title":"Marabu Féknyúz: Orbán a munkaügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"Gaál Gyula","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","shortLead":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","id":"20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8655b5e0-7117-4225-ad37-29c507b7cbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Vészhelyzet-jelentés a maszkgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c6ef1-90a8-4ff7-b0b8-a9eeeb187fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétették a kiskereskedelem márciusi adatait: az emberek megrohamozták az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat, minden más jellegű üzletben stagnált vagy zuhant a forgalom.","shortLead":"Közzétették a kiskereskedelem márciusi adatait: az emberek megrohamozták az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat...","id":"20200506_felvasarlasi_laz_vasarlas_kereskedelem_ksh_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c15dcd4-ad8e-4dce-b27e-79acdb0d6460","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_felvasarlasi_laz_vasarlas_kereskedelem_ksh_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 09:31","title":"Hatalmasat nőtt márciusban a szupermarketek és patikák forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]