Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony?

2020.05.20. 05:00 2 perc

Újfajta elkövetési módokkal támadnak a bűnözők. A műfajnak már neve is van: járványbűnözés. A tettesek általában valamelyik hivatal járványügyi intézkedésére hivatkozva jutnak be a lakásokba. Veszélyben leginkább ezúttal is az idős emberek vannak, a legtöbbször ők az áldozatai a telefonos csalásoknak is.