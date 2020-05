Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is "knightriderezik", csak nem látjuk

A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban.