Martin Luther King idejébe kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni, mi zajlik Amerikában

A hivatalos verzió szerint Chauvin és három társa egy bejelentésre szállt ki, hogy egy férfi hamisnak tűnő húszdollárossal fizetett, és furcsán viselkedik. A helyszínen Floydot találták, aki egy autó motorháztetején ült, és megkérdezték, nem áll-e alkohol vagy kábítószer hatása alatt. Úgy döntöttek, hogy beviszik, és a rendőri jelentés szerint a férfi hagyta is magát megbilincselni, ám amikor be akarták ültetni a járőrkocsiba, tiltakozni kezdett, hogy klausztrofóbiás. Erre kivették, és ekkor kezdődött az erőszakos fellépés, ami végül a halálához vezetett.

Először Minneapolisban szabadultak el az indulatok, a fekete közösség rendőrautókat borogatott fel, a rendőrőrshöz vonult, ahol a négy rendőr szolgált. Péntekre már New Yorkban, Chicagóban és Los Angelesben is tüntettek, a célpontok a rendőrök voltak, akik könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatták a tömeget, amely gyújtogatni is kezdett. Minneapolisban a feldühödött afroamerikaiak fosztogatásba fogtak, ami bizarr módon alakult: a saját közösségük üzleteit támadták meg, amelyek tulajdonosai értetlenül álltak a helyzet előtt, hiszen ők éppúgy elítélik a feketék elleni rendőri erőszakot, és dühösek Floyd halála miatt, mint azok, akik rájuk törtek. A fosztogatás során történt az egyik haláleset is, amikor egy ékszerüzlet tulajdonosa lelőtte az egyik hozzá betörni akarót. (Detroitban egy autóból lőttek a tüntetők közé, és egy 19 éves fiatal férfi életét vesztette.) Az indulatok megfékezésére kirendelték a Nemzeti Gárdát, és több támaszponton bevetésre készítették fel a katonai rendőröket.