[{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy törvénytervezet szerint az SZFE-nek szeptember 1-ig meg kell változtatnia a működési modelljét. Az egyetem szerint a hátralévő idő „ijesztően kevés”.","shortLead":"Egy törvénytervezet szerint az SZFE-nek szeptember 1-ig meg kell változtatnia a működési modelljét. Az egyetem szerint...","id":"20200528_Szinmuveszeti_Egyetem_Alapitvany_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee28035f-9e8f-47d2-8f9d-70cda5133b43","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Szinmuveszeti_Egyetem_Alapitvany_modellvaltas","timestamp":"2020. május. 28. 13:47","title":"A Színművészeti Egyetem a sajtóból tudta meg, hogy alapítványi formában kell működnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","shortLead":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","id":"20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d945a529-6b22-4929-beca-556223e07d0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","timestamp":"2020. május. 28. 21:03","title":"Ausztriában havi 1000 eurót kaphatnak a szabadúszó művészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Továbbra is 1000 körüli az új fertőzöttek száma.","id":"20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1a96f4e-1843-4a7d-91ab-5c1d227c7215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43113d35-8b25-42d9-9ba9-c73c081d40d1","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Nem_akar_csillapodni_a_jarvany_Torokorszagban","timestamp":"2020. május. 27. 20:33","title":"Nem akar csillapodni a járvány Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nőismerősét szúrta meg életveszélyesen.","shortLead":"Egy nőismerősét szúrta meg életveszélyesen.","id":"20200529_Elfogtak_egy_keselot_Batonyterenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37db83e-89f9-457c-ad86-3828d0db79fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Elfogtak_egy_keselot_Batonyterenyen","timestamp":"2020. május. 29. 07:44","title":"Elfogtak egy késelőt Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","shortLead":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","id":"20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ebfe8-1ca5-43ca-91b0-6e628227a54c","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","timestamp":"2020. május. 27. 19:35","title":"Szijjártó nem lehetett volna ott a kupameccsen, de arra hivatkozik, hogy meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","shortLead":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","id":"20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b6030e-16bd-4238-b722-cc6490b0de99","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","timestamp":"2020. május. 28. 10:08","title":"Nézze élőben, ahogy Rómában rózsaszirmok hullanak majd az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) jusson. A startot több helyen élőben közvetítik. [Frissítés: törölték a startot.]","shortLead":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével...","id":"20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7436a55-a9f3-4210-a028-6f5eb72486a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","timestamp":"2020. május. 27. 16:03","title":"Mutatjuk, hol nézheti élőben a történelem újabb fontos űrrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben rémhírterjesztés címen indított hatósági eljárások nem véletlenül emlékeztetnek a szocializmus korának politikai vegzálásaira. Üdv újra a nyolcvanas években! Vélemény. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben rémhírterjesztés címen indított hatósági eljárások nem véletlenül emlékeztetnek a szocializmus...","id":"202022_remhir_retro_retorzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bfd1d4c-52f9-406c-b68a-468e8cd107dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73265ef3-bfb2-4c73-be6e-12ceffe18963","keywords":null,"link":"/360/202022_remhir_retro_retorzio","timestamp":"2020. május. 28. 15:30","title":"Seres László: Rémhír, retró, retorzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]