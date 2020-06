Szeretettel Bécsből: Ajándékba kapták az érettségit?

A rendkívüli helyzetre tekintettel elengedték a szóbeli érettségit, csak írásban kellett számot adni a középiskolás tudásról Ausztriában. Legfeljebb három kötelező tantárgyból és egy választottból. De az oktatási hatóság úgy döntött, hogy az érettségi osztályzatba az utolsó tanév bizonyítványának az eredménye is beleszámít. Eleinte arról volt szó, hogy az évközi osztályzatok 30 százalékban számítanak majd be a végső jegybe, maga az érettségi vizsga pedig 70 százalékos arányban. De a végén változtattak, a bizonyítvány és a vizsga is 50 százalékos fontosságot kapott.

A minisztérium rendelkezése szerint, akik a negyedik - vagy másutt tizenkettediknek mondott - osztályt jó bizonyítvánnyal zárták, azaz – ellentétben a magyar rendszerrel - egyes, kettes vagy hármas osztályzattal rendelkeztek a vizsgatárgyból, azok akkor is érettségizettnek tekintendők, ha a vizsgadolgozatuk nem sikerült.

A lehetőséggel vagy hatvan diák úgy élt, hogy üresen adta be a vizsgapapírját, hiszen a jó jegyet már a bizonyítvány garantálta. „Ezek az ifjak bebizonyították, hogy mennyire nem érettek“ – konstatálta rosszkedvűen a miniszter, kijelentve, hogy bár jövőre is számításba fogják venni az évközi osztályzatokat, de súlyuk a végeredményben legfeljebb 30 százalékos lesz. Aki üres papírt ad be, azt szóbelire küldik majd vagy osztályismétlésre.