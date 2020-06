Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. június 12. – RAFinált trükkök

A keletnémet titkosszolgálat egy nyugatnémet terroristát küldött a szovjet atomkutatás központjába. Ezzel a szinte hihetetlen fordulattal folytatódik az amúgy is nagy feltűnést keltő botrány, amely a múlt héten robbant ki. Egy Susanne Albrecht nevű terroristáról van szó, aki a hetvenes évek végén a hírhedt Vörös Hadsereg Frakció (RAF) tagjaként részt vett egy bankár elleni merényletben és más terrorcselekményekben.

A nyugatnémet rendőrség hiába kereste – arra gyanakodtak, hogy valamelyik arab országban vagy Latin-Amerikában szívódott fel. Közben szabályos polgári életet élt a szomszédban, Kelet-Berlin egyik szürke lakótelepén, Marzahnban. Mindenki biztosra veszi, hogy a nyugatnémet terroristának a keletnémet titkosszolgálat, a Stasi segített, és nyomra is az vezetett a múlt héten, hogy most, ha nehezen is, de megnyílnak a Stasi irattárai.