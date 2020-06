Nyertek a kisbefektetők az einstandolt Kartonpack ellen, de az állam keresztbe tehet nekik

Jogszabálysértést követett el a csomagolóanyagokat gyártó, tőzsdei Kartonpack állami einstand előtti vezetése, amikor 2017 decembere óta megtagadta a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szervezetének bejegyzését a részvénykönyvbe, meghiúsítva ezzel tulajdonosi jogai gyakorlását – mondta ki a minap a Kúria.

A több mint két év alatt megszületett legvégső bírósági döntés oly friss, hogy az érintettek nem kapták még meg az írásos indoklását. Dióslaki Gábor, a Tebész elnöke azonban a hvg360-nak kijelentette: az ítélet alapján folytathatják a pereskedést a társaság ellen azért, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül az összes olyan közgyűlési határozatot, ami az ő részvételük nélkül történt, még ha egyetlen darab részvényükkel érdemi befolyást nem is gyakorolhattak volna azokra. Fajsúlyos dolgokról, egyebek mellett vezető tisztségviselők megválasztásáról, a díjazásukról vagy az éves beszámolók elfogadásáról van szó, így a Tebész szerint elvi kérdés, hogy egy tulajdonost se zárhassanak ki.

Csakhogy nem a Tebész volt az egyetlen olyan tulajdonos a Kartonpackban, amely képtelen volt élni a jogaival – így járt az államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő is. Nem egyforma súlycsoportban „fociznak”, hiszen ez utóbbi – elvben – közel 62 százaléknyi részvénypakett birtokosa. A Kulcsár-perben 2017 tavaszán hozott jogerős ítéletben ugyanis a bíróság vagyonelkobzásról is döntött, így elvonta a másodrendű vádlott, a csalás miatt hároméves börtönbüntetéssel sújtott Kerék Csaba vagyonát is. Benne az ominózus részvénycsomagot, ami Kerék Britton Kft. nevezetű cégének a kezében maradt. S tán még most is ott van, amiben némi támpontot adhatna a 2019-es beszámoló, csakhogy azt nem hozták még nyilvánosságra - és addig a jegybank döntése alapján a tőzsdén sem lehet kereskedni a cég részvényeivel.