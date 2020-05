Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","shortLead":"Az osztrák vasút újraindítja a határhoz közeli regionális közlekedést.","id":"20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65014d92-6dd9-494b-95e3-9db9f90c0db8","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_gyor_becs_vonat_obb_mav","timestamp":"2020. május. 10. 13:40","title":"Hétfőtől újra járnak a vonatok Győr és Bécs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5df46-90d7-459c-87a0-87f94d782704","keywords":null,"link":"/360/20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök koronavírusos szóvivőjével, mindannyiukat karanténba küldték.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök...","id":"20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3d5dda-360e-41e1-bc17-c9f409c17298","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Karanténba kerültek az USA koronavírus elleni küzdelmének legfontosabb vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni a kórházba – számolt be az RTL Klub Híradója","shortLead":"Otthon kapott fertőzést egy kórházból hazaküldött, stroke-ból lábadozó beteg, ezért mentővel kellett visszavinni...","id":"20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028749d1-0245-444d-8eb5-1e951a2fb164","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Otthon_kapott_fertozest_a_korhazbol_hazakuldott_beteg","timestamp":"2020. május. 09. 19:25","title":"Otthon kapott fertőzést a kórházból hazaküldött beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkörképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75222318-1dda-4d7f-9fee-2c6ae241f9fe","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","timestamp":"2020. május. 09. 15:00","title":"Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","shortLead":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","id":"20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b7910-0a26-47c1-b67a-cac33e60ba5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","timestamp":"2020. május. 10. 15:21","title":"Conte: \"Az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","shortLead":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","id":"20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5a0ae-3e98-40fd-a5f2-5663e18854ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","timestamp":"2020. május. 10. 21:26","title":"Boris Johnson: Jövő héttől kezdődhet a fokozatos enyhítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]