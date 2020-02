Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó

A Max Planck Madártani Intézet kutatói megfigyelték, hogy ezek a madarak akkor is segítették fajtársaikat, ha maguknak semmi hasznuk nem származott belőle. Hogy a papagájok és a varjak testméretükhöz képest viszonylag nagy aggyal rendelkeznek, és ennek megfelelően okosak, az már korábbról ismert volt, most viszont azt is megfigyelték, hogy bizonyos helyzetekben miképpen segítenek egymásnak.

A Current Biology című folyóiratból kiderül, az ornitológusok megtanították az állatokat, hogy vegyenek magukhoz egy kis fémkarikát, amit aztán egy kis résen át ízletes finomságra cserélhettek. A kutatók két papagájt helyeztek el két, egymással szemben lévő plexiüveg rekesz mögé; egy résen át beadták a karikákat, a másikon pedig ezeket jutalomfalatokra lehetett cserélni. A papagájok újra meg újra egymásnak adták a fémkarikát, hogy mindegyikük részesedhessen a finom falatokból. Ha azonban egyikük azt vette észre, hogy a szemközti rekeszben a rés zárva van, vagyis nincs mód a finomságra történő cserére, már nem is adta át a karikát.