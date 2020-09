üzlet

2020.08.18. 13:00 2 perc

Az Egyesült Államokban már a fiatalok is a halállal foglalkoznak, így alaposan fellendült az életvégi szolgáltatásokat kínáló startupok biznisze. A The New York Times csinos csokorra valót gyűjtött össze az elmúlás körüli üzleti lehetőségek amerikai terméséből.