Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és az ingatlanpiacon is érdekelt, de mostanában leginkább GreenGo nevű, rövid távra bérelhető elektromos autókat kínáló szolgáltatására koncentrál. Már húsz éve is nyugdíjazta magát, most mégis mindent elkövet, hogy talpon tartsa vállalkozásait, és ne kelljen sokakat elbocsátania.