belpolitika

2020.09.10. 05:00 4 perc

A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes – a kétharmadról is döntő – időközi választás után is a Koncz családnál, egészen pontosan a "provokátorfigyelésről" elhíresült Koncz Zsófiánál maradjon a parlamenti mandátum.