Szijjártó Péter is reagált a Munkácsot ért rakétatámadásra

„A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség! Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak” – írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

A városban több ezer magyar él, de a külügyminiszter további diplomáciai intézkedésekről nem írt, és említést sem tett az ottani magyarokról.

A HVG megkereste a minisztériumot, de kérdéseinkre csak a fent idézett sorokat küldték el válaszul, arra pedig nem reagáltak, hogy bekéretik-e az orosz nagykövetet a rakétatámadás miatt, vagy hogy milyen egyéb intézkedést terveznek az ügyben.

Amerikai üzemet ért támadás Munkácson, Zelenszkij szerint ez választ követel Az ukrán elnök szerint az orosz támadások úgy folytatódnak, mintha nem történnének globális erőfeszítések a háború megállítására.

Csütörtök hajnalban légicsapás érte a kárpátaljai magyarok által is lakott Munkácsot – jelentette be a helyi városi tanács a közösségi oldalán. A támadás egy üzemet ért, amelynek a területén tűz keletkezett.

A támadásban legalább tucatnyi ember megsérült. Az állapotuk a közlés szerint stabil. A városvezetés arra szólította fel a lakosságot, hogy csukják be az ablakokat, és maradjanak otthon.

Andrij Baloha, a város polgármestere azt közölte, hogy a várost szárnyas rakétákkal vették célba, a támadás célpontja pedig egy olyan vállalkozás, amely a környék több ezer lakosának biztosított munkahelyet.

