Belpolitika

2020.12.12. 10:00 6 perc

Ha a kétharmad úgy akarja, akár napok alatt is megszületik egy-egy törvény, de vannak olyan, már tárgysorozatba vett javaslatok, amelyeket évekig is elfektet a Ház. Az Alkotmánybíróság is szereti ezt csinálni, például az emlékezetes Nagy Harácsony szlogenű HVG-címlap ügyében.