Zelenszkij kérésére hívhatta fel Trump Orbánt

Volodimir Zelenszkij maga kérte Donald Trumpot, hogy hasson oda Orbán Viktorra annak érdekében, hogy a magyar kormány ne akadályozza tovább Kijev uniós csatlakozását – írja az Ukrinform.

Az ukrán állami hírügynökség szerint erről az államfő csütörtökön beszélt újságíróknak, és azt is kijelentette: Trump megígérte neki, hogy a csapata dolgozni fog az ügyön.

Úgy vélem, teljesen jogos, hogy Ukrajna csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Minden joga megvan hozzá, ez a mi szuverén döntésünk, és ebben Amerika támogatni fog minket. Amennyire én tudom, az ezzel kapcsolatos megfelelő jelzést a Fehér Ház továbbítani fogja Budapestnek

– mondta Zelenszkij.

Azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy a magyar kormány jelenleg nyíltan ellenzi az ukrán csatlakozást, miközben Zelenszkij az Unióba való felvétel és az Ukrajna számára biztosított nemzetközi garanciák között összefüggést lát.

Politico: A Fehér Ház Budapestre szervezné Trump, Putyin és Zelenszkij találkozóját Az amerikai titkosszolgálat több helyszínt is felmért a találkozó lehetséges helyszíneként.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, külföldi sajtóértesülések szerint Donald Trump augusztus 18-án fel is hívta Orbán Viktort, bár láthatóan nem tudta érdemi változtatásokra rábírni a magyar miniszterelnököt. Orbán ugyanis másnap továbbra is arról posztolt, hogy Ukrajna uniós tagsága nem jelent biztonsági garanciát, és ezek összekötése felesleges és veszélyes is lenne.

Egy csütörtök hajnalban megjelent videóban pedig (amelyet minden bizonnyal korábban rögzítettek) Szijjártó Péter tagadta, hogy egyáltalán megtörtént volna a telefonbeszélgetés.