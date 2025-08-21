Menczer Tamás sem említette az oroszok érintettségét a munkácsi támadásban

„Az elmúlt éjszaka eseményei nem azt bizonyítják, hogy nincs szükség béketárgyalásra. Épp ellenkezőleg, azt bizonyítják, hogy a béketárgyalásra mindennél nagyobb szükség van” – írta Menczer Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője és a párt kommunikációs igazgatója.

Sorai lényegében megismétlik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter délelőtti mondandóját. Szijjártó szintén a béke fontosságát hangsúlyozta, további diplomáciai intézkedésekről nem írt, pedig a városban több ezer magyar él.

Érdeklődtünk a Külügyminisztériumnál, hogy az oroszok által végrehajtott támadás után várható-e az orosz nagykövet behívása, vagy bármilyen konkrét intézkedés, de csak a külügyminiszter korábbi posztját küldték vissza válaszként.

Korábban Sulyok Tamás köztársasági elnök szintén a Facebook-oldalán reagált a támadásra, ő (ellentétben a kormány tagjaival) először orosz rakétatámadásról beszélt, azonban posztját egy órával később átszerkesztette, így már nála sem szerepel, hogy az oroszok érintettek lennének az ügyben.

A diplomáciában az óvatos fogalmazás nem ismeretlen, azonban míg a csütörtök hajnali támadással kapcsolatban kifejezetten kerüli a kormány a felelősség kérdéskörét, júliusban a kárpátaljai templomot ért támadás után az első perctől kezdve egyértelmű volt, hogy kit tesznek felelőssé. Rácz András történész, Oroszország-szakértő korábban lapunknak arról is beszélt, hogy mindez miért kiemelten káros a kárpátaljai magyar kisebbség szempontjából.

Orbán Viktor miniszterelnök, aki a palágykomoróci templomtámadás után már az első sajtóhírekkel párhuzamosan reagált az esetre, a munkácsi támadásról egyelőre nem nyilatkozott. A tegnapi ünnepségre viszont már reagált, a Harcosok Klubjában arról írt, hogy „magyarnak lenni a legjobb dolog a világon”.

Csütörtök hajnalban légicsapás érte Munkácsot, nem sokkal később pedig egy feltehetően orosz drón is lezuhant Kárpátalján. Azt, hogy eddig mit lehet tudni a támadásról, az alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

