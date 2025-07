Újra megnyitják Rády Krisztina öngyilkosságának ügyét, francia rocksztár exférje erőszakosságát vizsgálva

Rády Krisztina, a Párizsi Magyar Intézet egykori igazgatója, a Sziget Fesztivál francia programjának szervezője 2010 januárjában akasztotta fel magát abban a házban, ahol volt férje, gyerekének apja, Bertrand Cantat, a Noir Désir rockegyüttes frontembere is aludt éppen.

Cantat addigra már négy évet ült börtönben, mert 2003-ban, amikor Rádyval elhidegültek, egy vilniusi szállodai szobában halálosan bántalmazta akkori barátnőjét, Marie Trintignant-t. Az erőszakos múlt ellenére a hatóságok nem állapították meg Cantat felelősségét Rády öngyilkosságában.

Rády szerettei és feminista szervezetek azóta már többször próbálták elérni, hogy nyissák meg újra az ügyet, mivel az öngyilkosság után nyilvánosságra került egy felvétel, amelyben Rády Cantat erőszakos viselkedésére panaszkodik a szüleinek. A Le Figaro idézi a hangüzenetet: „Valami nagyon jó történik velem, de Bertrand egy pillanat alatt megakadályozta, és egy igazi rémálommá formálta, amit ő szerelemnek nevez. Remélem, hogy túljutunk ezen, és hallhatjátok még a hangomat, de ha nem, akkor legalább lesz bizonyítékotok arra, hogy… De hát van bizonyíték” – mondta Rády fél évvel a halála előtt. Az üzenetben arról is beszélt, hogy fél Cantat-tól, aki meg is ütötte őt, és pokollá vált az élete.

Mind ez idáig azonban nem sikerült elérni, hogy a bíróság kimondja, Cantat hajszolta öngyilkosságba Rádyt. Július 23-án azonban a bordeuax-i ügyészség újra megnyitotta a nyomozást – írja a Figaro, hozzátéve, hogy az ügyet befolyásolhatta a Netflix nemrég bemutatott dokumentumfilmje Cantat-ról, amelyben korábban nem ismert vallomások is elhangzottak.

A nyomozás újbóli megnyitását a Femme et Libre (Nő és Szabad) nevű feminista szervezet elnöke, Yael Mellul érte el, aki Rády Krisztina utolsó partnerének ügyvédje volt. Ő úgy véli, „kierőszakolt” öngyilkosság történt, a dokumentumfilmből pedig egy nővér vallomásából kiderül, hogy Rády családon belüli erőszak áldozata volt. Az ügyvéd hozzátette, új vallomásokat is be tud mutatni az ügyészségnek.

2017-ben már megjelent egy újságcikkben, hogy a Noir Désir együttes egyik tagja beismerte: Rády Krisztina arra kérte az együttes tagjait, hogy a büntetőügyben, amelyet Cantat későbbi barátnőjének, Marie Trintignant-nak megölése miatt folytattak, titkolják el, amit tudnak, hogy Rády és Cantat közös gyereke „ne tudja meg, hogy az apja egy erőszakos ember”.