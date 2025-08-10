Sziklára zuhant egy fiatal a Gellért-hegyen

A Gellért-hegyen a sziklatemplom feletti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője, Kiss Ádám. A fővárosi hivatásos tűzoltók a baleset után hamar a helyszínre érkeztek, majd a mentés során lemásztak a sérülthöz, aki eszméleténél volt, lehetett vele kommunikálni. A férfit alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, ezután átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Kriza Márton