Bige László fia belépett egy Tisza Szigetbe

Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia a vasárnapi RTL Híradónak nyilatkozva azt mondta, belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért zajlik ellene karaktergyilkosság. Mint mondta, havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter vezette pártot.

Az RTL emlékeztetett, hogy a cég két éve került nehéz helyzetbe, amit Bige László tulajdonos az elviselhetetlen mértékű különadókkal magyarázott. Azt mondta, bizonyos körök régóta szeretnének hozzájutni a céghez – amit végül kötvénykibocsátással mentett meg.

Bige László: El kellene dönteni, ki az, aki éhen hal A hitel nem tartozás, a különadók nélkül minden rendben lenne, hiszen enni kell, és az ételhez műtrágya kell – nyilatkozta a csődközelbe került műtrágyakirály, Bige László.

Fia, a Nitrogéművek korábbi igazgatósági tagja, Bige Dávid pedig nyíltan kritizálni kezdte a gazdaságpolitikát, a túlárazott beruházásokat. „Fizetést kapnak azért, hogy rendben tartsák az országot, de nem teszik” – mondta a kormányról.

Ezután a kormánypárti lapok azt írták az ifjabb Bigéről, hogy anyailag támogatja a Tisza Pártot. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta erről, hogy nem csodálkozik, hiszen Bige Dávid már Márki-Zay Pétert is támogatta.

Bige Dávid most az RTL-nek arról beszélt, hogy belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe. „Az életszínvonal rohamosan romlik az országban, és vannak emberek, akik szeretnének tenni ennek megváltoztatásáért” – indokolt, hozzátéve, számára egyértelmű volt, hogy ezután megkezdődik a „szokásosnak mondható” kataktergyilkosság. Azt mondta, nem tagja a Tisza Pártnak, és havi tízezer forintnál nagyobb összeggel nem támogatja Magyar Péter pártját.