Tízmillió ember halála árán tanulhatja meg Afrika, hogyan kell segélyek nélkül élni

Mondhatjuk felháborodva és mondhatjuk a számok rideg nyelvén. Bill Gates, napjaink egyik legnagyobb jótékonysági alapítványának vezetője így mondta:

A világ leggazdagabb emberének köze lett a világ legszegényebb gyerekeinek halálához.

A tudományos megközelítés szerint pedig 2030-ig 14 millió ember, köztük 4,5 millió gyerek fog meghalni, pedig életben maradhatna, ha Donald Trump amerikai elnök és a Gates által említett segítőtársa, Elon Musk milliárdos vállalkozó nem döntött volna az amerikai segélyek jelentős visszavágásáról.

A számok a tekintélyes brit orvosi folyóirat, a The Lancet hasábjain jelentek meg június végén, egy nemzetközi, főképp spanyol és brazil kutatócsoport kalkulációját összegezve. A hatalmas szám becslés; a jelentős hibahatár miatt az értelmetlen áldozatok száma lehet 8,5 vagy akár 19,7 millió fő is. Ami a felméréskor még csak jogos aggodalom volt, az időközben egyre bizonyosabb: a washingtoni kongresszus július közepén elfogadta az eltörlési csomagként emlegetett intézkedést, benne a legnagyobb tételként a nagy amerikai állami segélyszervezet, a USAID felszámolásával (a megszüntetett szervezet maradékát a büdzséje minimumra csökkentése mellett a külügyminisztériumba gyömöszölték).