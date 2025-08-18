Amerikai zászlóval díszített páncélossal trollkodhatott Moszkva az ukrán fronton

Amerikai és orosz zászlóval felszerelt lövészpáncélosról tett közzé videót a Russia Today, azt állítva, hogy amerikai páncélost vetettek be az orosz erők, mindezt ráadásul az alaszkai csúcstalálkozó napján.

NEXTA on X (formerly Twitter): “😬 Cringe of the day: Russia Today propagandists aired a “combat deployment of American armored vehicles”In reality, it’s just a captured M113 with Russian and U.S. flags slapped on it.Is this the so-called “big progress” after the Alaska meeting? pic.twitter.com/pCtrjDYqiF / X” 😬 Cringe of the day: Russia Today propagandists aired a “combat deployment of American armored vehicles”In reality, it’s just a captured M113 with Russian and U.S. flags slapped on it.Is this the so-called “big progress” after the Alaska meeting? pic.twitter.com/pCtrjDYqiF

A videón – amelynek a hitelességét egyelőre senki sem erősítette meg – egy oroszok által zsákmányolt, amerikai gyártmányú M113 látható, amelyre rászúrták a két zászlót, és a Kyev Independent szerint Zaporizzsja környékén repesztett így a fronton. A videóval vélhetően azt akarták sugallni, hogy az Egyesült Államok Moszkvát támogatja a háborúban.

Ezekből a lövészpáncélosokból számos nyugati ország adott Ukrajnának, több száz került az országba, így könnyen szerezhettek belőle az oroszok. Azt nem tudni, hogy a videón látható M113 hogyan végezte, mert a felvétel szerint lőttek rá az ukránok.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője azt mondta az esettel kapcsolatban, hogy „az oroszok az Egyesült Államok szimbólumait használják saját terrorista háborújukban, amely civilek meggyilkolásával jár”.