Magyar Péter titkát kereste a svájci sajtó

Mennyire reális, hogy a Tisza elnöke tavasszal lenyomja Orbán Viktort az urnáknál? – erre volt kíváncsi Meret Baumann, a Neue Zürcher Zeitung bécsi tudósítója, aki elment Kiskunfélegyházára, hogy felmérje az esélyeket. Azt tapasztalta, hogy a 80 napos túra során az ellenzék kulcsfigurája meghallgatja a helyi lakosság gondját-bánatát és a hatalomváltáshoz gyűjt támogatókat.

Duzzad az önbizalomtól, számolja a napokat, a tömeget arra biztatta, hogy bírják azt a 8 hónapot, ami még hátra van – írja Magyarról Baumann. A rendezők 80 széket készítettek ki, de a többség kénytelen volt állni, mert voltak vagy 300-an a helyi Hősök terének nagy fái alatt.

A forgatókönyv mindenütt ugyanaz: a politikus naponta legfeljebb 4 települést keres fel, beszédet mond, gazdákat látogat meg, pikniket tart, röplabdázik vagy dartsozik a hívekkel. Az egészet azután gondosan dokumentálja a közösségi médiában.

Az üzenet egységes: Magyarország csodálatos hely, okos, aktív emberekkel, ám a rezsim korrupciója és rossz politikája folytán az állapotok katasztrofálisak. És míg az oligarchák kastélyokat építenek maguknak, addig a nyugdíjasok az infláció miatt alig tudnak akár még csak élelmiszert is venni. Az ígéri: újjá fogják építeni az országot.