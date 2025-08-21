Lukács Liza szakpszichológus: Az evésben leggyakrabban kétféle történelmi trauma mutatkozik meg

Sokan evéssel reagálnak arra, ha szomorúak, dühösek, magányosak vagy éppen unatkoznak. Ők jellemzően bizonyos ételeket kívánnak meg, amelyeket azonnal el is fogyasztanak, anélkül, hogy valódi éhséget éreznének. Lukács Liza evészavarokkal foglalkozó szakpszichológust többek között arról kérdeztük, miért kapott ilyen fontos szerepet az evés, és mit tehet az, aki egészségtelen étkezési mintákat sajátított el gyerekkorában.

Az evéshez fűződő viszonyunk már csecsemőkorban elkezd kialakulni, majd meghatározza az is, hogy gyermekkorunkban hogyan etettek minket, milyen étkezési szokásokat tapasztalhattunk a családi asztalnál. Mielőtt a problémákra rátérnénk, beszéljünk arról, mi jellemzi az egészséges étkezési szokásokhoz szokott családokat.

Mindennek az alapja, hogy a szülők rendben legyenek a saját testükkel: figyeljenek rá, törődjenek vele, és a viszonyuk is egészséges legyen az ételekhez, étkezésekhez. Ez azt jelenti, hogy tisztában vannak a szükségleteikkel, komolyan veszik a testük jelzéseit, ami nemcsak az éhség- és telítettségjelekre igaz, hanem más alapvető szükségletekre is, mint például a szomjúság, a fáradtság, a fizikai és az érzelmi biztonság vagy éppen a betegségre utaló tünetek. Ez adja meg a helyes táplálkozás alapjait, és bár egyszerűnek tűnik, mégsem működik nagyon sok embernél.

Gyakori, hogy a súlyfelesleggel küzdő páciensek a fogyókúra oldaláról közelítik meg a problémát, pedig az egész ott kezdődik, hogy abbahagyjuk az evést, ha már jóllaktunk, és nem eszünk, ha nem vagyunk éhesek. Megtanuljuk elkülöníteni egymástól a különböző testi és érzelmi szükségleteinket. Ehhez persze tudni kell nemet mondani a kínálásra, az étellel jutalmazásra, ami ugyancsak sok felnőtt embernek jelent problémát.

A szakirodalom négyféle etetési stílust különböztet meg, közülük irányadónak azt tartja, amellyel már kisgyermekkortól kezdve egészséges viszonyt tudunk megalapozni az evéssel és az ételekkel. Az irányadó szülő érzékeny a gyermeke valódi szükségleteire, helyesen azonosítja be azokat és megfelelően reagál rájuk. Étellel nem nyugtat, jutalmaz vagy vigasztal, hanem éhséget csillapít, amikor itt van az étkezés az ideje. A téves visszajelzések összezavarják a szükségletfelismerést, ami ezáltal nemcsak a táplálkozást érinti, hanem például az érzelemszabályozást és az önmegnyugtatást is.

Hogyan etet pontosan az irányadó szülő?

Kereteket ad az étkezésnek, azon belül pedig szabadságot a gyermeknek. Megszabja, hogy egy nap több étkezésből áll: reggeli, ebéd, vacsora, és esetleg tízórai vagy délután uzsonna, de nem határozza meg percre pontosan, hogy ezeknek az étkezéseknek mikor kell történniük. Másfél-kétórás időtartamot érdemes erre hagyni, étkezési sávokban kell gondolkodni, nem merev időpontokban. Ha a család ritmusa az, hogy reggel hétkor reggeliznek, de a gyerek akkor még nem éhes, reggelizhet nyolckor is. A lényeg, hogy a különböző étkezések időben megfelelően elkülönüljenek egymástól, és két étkezés között teljesen meg tudjanak feledkezni az evésről. Az otthon elérhető ételfajtákról is a szülő dönt, de ebben mindenképpen vegye figyelembe a gyermek szükségletein túl az ízlését is. Fontosak a keretek, de az is, hogy a gyermeknek a korának megfelelő döntési lehetőségeket adjunk.

Mi a helyzet az édességgel?

Az irányadó szülő az édességet is hasonló rugalmassággal, de keretek között kezeli: nem tiltja, de nem is engedi korlátlan mennyiségben és bármikor fogyasztani. Nem jutalmaz édességgel, de nem is büntet annak megvonásával. Az édességnek is van helye, erre ideális a délutáni uzsonna. Néhány páciensem megpróbálta teljesen megvonni otthon az édességet a gyerekeitől, de nem jártak sikerrel, és ezt nem is tanácsolom senkinek, általában ugyanis visszafelé sül el a dolog: a gyermek sóvárogni fog a „tiltott” ételek iránt.

Egyszer pedig el fog jönni az a nap, amikor már ő maga dönt az étkezéséről; és a folyamatosan sóvárgó gyermek vajon mit fog választani? Ha azt tapasztalja például a gyermekközösségekben vagy bárhol, hogy mások ehetnek édességet, ő pedig nem, akkor azt bántalmazásként, kirekesztésként élheti meg. Az viszont nagyon fontos, hogy tanítsuk meg neki a mértéket, segítsünk neki jó döntéseket hozni. Ezt persze az a szülő tudja megtenni, aki maga is ismeri a mértéktartást az étkezésben.

