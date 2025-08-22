Trump az alkudozást találta ki új uralmi formaként, de erre rámehet a civilizáció – Harald Welzer szociálpszichológus a Die Zeitben

Mindenki csak áll és nem tesz semmit. Európa már az első vizsgán megbukik. Nem alakít ki ugyanis védvonalat az új tekintélyelvűség és az imperializmus ellen.

Trump az alkudozást találta ki új uralmi formaként, de erre rámehet a civilizáció – Harald Welzer szociálpszichológus a Die Zeitben

Az amerikai elnök szétveri a politikát, az eddigi értékrendszert, számára csakis az alku a fontos – mutat rá a Die Zeitben megjelent kommentárjában Harald Welzer szociológus, szociálpszichológus, tiszteletbeli egyetemi tanár, jelenleg pedig a Futurzwei – Fenntarthatósági Alapítvány igazgatója.

A kezdetet a libertárius ideológiára vezeti vissza, amely teljesen individualista szabadságfogalmat alkalmaz, viszont abszolút közömbös a demokrácia és a közös jó iránt. Ez az, ami beindította a demokratikus kultúra lerombolását. Ziblatt és Levitsky kimutatta, hogy a demokráciák belülről halnak meg, ha a politikai szereplők többé nem tartják magukat az államisághoz.

