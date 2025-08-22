Trump az alkudozást találta ki új uralmi formaként, de erre rámehet a civilizáció – Harald Welzer szociálpszichológus a Die Zeitben

Az amerikai elnök szétveri a politikát, az eddigi értékrendszert, számára csakis az alku a fontos – mutat rá a Die Zeitben megjelent kommentárjában Harald Welzer szociológus, szociálpszichológus, tiszteletbeli egyetemi tanár, jelenleg pedig a Futurzwei – Fenntarthatósági Alapítvány igazgatója.

A kezdetet a libertárius ideológiára vezeti vissza, amely teljesen individualista szabadságfogalmat alkalmaz, viszont abszolút közömbös a demokrácia és a közös jó iránt. Ez az, ami beindította a demokratikus kultúra lerombolását. Ziblatt és Levitsky kimutatta, hogy a demokráciák belülről halnak meg, ha a politikai szereplők többé nem tartják magukat az államisághoz.