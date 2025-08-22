Ukrajna áthelyezné a rakétatalálatot kapott munkácsi gyár termelését

Szeretnék fenntartani a 2500 dolgozó munkahelyét.

Ukrajna áthelyezné a rakétatalálatot kapott munkácsi gyár termelését

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője az esti órákban a Facebook-oldalán azt írta, hogy már 23-ra emelkedett a sérültek száma a Munkácsot ért rakétatámadás után – írja a 24.hu.

Hat sérült áll kórházi kezelés alatt, vannak köztük végtag-, has- és fejsérültek, valamint olyanok is, akiket repesztalálat ért, egy személyt meg kellett műteni, de a sebesültek állapota stabil.

Bileckij arról is beszélt, hogy tárgyalt az amerikai tulajdonú Flex igazgatójával, valamint befektetőkkel is a termelés áthelyezéséről, hogy biztosítsák a munkahelyet azok számára, akik a támadás miatt elvesztették a munkahelyüket. A Flex üzemében 2500-an dolgoztak.

Orbán Viktor leírta: oroszok rakétával támadták a munkácsi gyárat

Korábban Sulyok Tamás köztársasági elnök is ezt írta, posztját viszont később módosította. Szijjártó Péter és Menczer Tamás azonban korábban kerülte a felelős megnevezését.

