[{"available":true,"c_guid":"a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","shortLead":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","id":"20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335e6c8-0fc7-411e-bc33-ba1ac37b8bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:35","title":"Kínai kézbe kerülhet a mátyásföldi Ikarus park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. ","shortLead":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában...","id":"20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1b3c9-c5f1-422b-bbf5-a000308646ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:27","title":"Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán is. Éppen ezért vettük elő a 300-350 ezer forintos telefonok butított kiadásait, hogy kiderüljön, mit kap az, aki az összeg felét-harmadát tudja fordítani a vásárlásra.","shortLead":"Kis pénz, kis foci – tartja a mondás, ami csak azért elcsépelt, mert legtöbbször igaz. Például az okostelefonok piacán...","id":"20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9debb50-fa11-4a1b-bb9d-fb511a0cbeb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_olcso_telefonok_samsung_galaxy_s10e_huawei_p30_lite_honor_20_lite_teszt_velemeny","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:00","title":"Megéri olcsóbb telefont venni? Kipróbáltuk a jóárasított, “lite” verziós mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye az irányt.","shortLead":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye...","id":"20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6489e7a7-b96a-4386-8ab3-f96e4d959b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:42","title":"Tovább folytatódik az Open Arms kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült.","shortLead":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától...","id":"20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37604126-947d-4daa-9082-7e8e1fb325c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:05","title":"Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","shortLead":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","id":"20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f2016f-294b-443a-b272-5e89dddfd990","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 21:40","title":"Félrement: Dániai bálnamészárlással támadta be a brazil elnök a norvégokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","shortLead":"Cedric Benson motorbalesetet szenvedett a Texas állambeli Austinban.","id":"20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d2f5c5-c989-4194-acec-03ec6e67d9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f0b8fd-5543-4ff0-87ac-73c236267205","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Egy_oraval_a_halalos_balesete_elott_meg_a_motorjarol_posztolt_az_NFLsztar","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:19","title":"Egy órával a halálos balesete előtt még a motorjáról posztolt a volt NFL-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]