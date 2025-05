Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","shortLead":"A parkoló kevés, az autó sok, a tömegközeledés szabad.","id":"20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"c50561da-522b-4141-951d-b239975a746e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Hetvegen-is-fizetos-lehet-a-parkolas-Erzsebetvarosban","timestamp":"2025. május. 21. 17:48","title":"Hétvégén is fizetős lehet a parkolás Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","shortLead":"Nem csak nálunk látni érdekességeket az utakon. ","id":"20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd76db0-b984-4b7c-b90f-2e9057bb3d96.jpg","index":0,"item":"c41755ec-6827-4063-9201-e18530fa1d21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_horrorvontatvanyok-nemet-diszpeldany","timestamp":"2025. május. 21. 08:38","title":"Keresztül ment fél Európán ez a horrorvontatvány, amit Németországban kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől. Az Amerikában élő történész új munkája egyszerre személyes történet a családját ért tragédiáról és tudományos munka az 1941-es galíciai vérengzésekről.","shortLead":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől...","id":"20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7.jpg","index":0,"item":"e2590bfe-8724-4461-81f1-15b18e9cde43","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","timestamp":"2025. május. 21. 19:32","title":"„Palack, benne a tömeggyilkosságról szóló üzenettel” – a magyar történetírás hazugsága és az Eisen fivérek tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A hátsó gumikat gyötrő komoly teljesítmény és a szerény tömeg igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaaca58-856e-4f68-b70e-0a1d1ad10a78.jpg","index":0,"item":"1c27201d-f84c-475e-a76b-da8ea341d204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_vissza-a-jovobe-300-loeros-v6-az-apro-nissan-micra","timestamp":"2025. május. 21. 06:41","title":"Vissza a jövőbe: 300 lóerős V6 az apró Nissan Micrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi oldalakat. Az eredmény megdöbbentő, de nem meglepő.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi...","id":"20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c.jpg","index":0,"item":"a01047f9-83c0-4178-a7a2-cb48a1fa2586","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. május. 20. 19:03","title":"A fiatalok majdnem fele inkább egy internet nélküli világban élne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026 nem a végső összecsapás, csak egy évszám. Ez a május 22-én megjelenő hetilap hagyományos szerkesztői bejelentkezője, a Fülszöveg.","shortLead":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f.jpg","index":0,"item":"239a0506-6905-4c4a-884e-2dfc37b534a0","keywords":null,"link":"/360/20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","timestamp":"2025. május. 21. 12:37","title":"A HVG főszerkesztője: Nem elégszünk meg a legkönnyebb megoldással, és senkitől meg nem riadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedésének fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]