[{"available":true,"c_guid":"ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem manipulált a hadifoglyok kivégzésére felszólító üzenet. Ez már a sokadik terhelő bizonyíték lehet a témában.","shortLead":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem...","id":"20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375.jpg","index":0,"item":"6323b121-f43e-47c2-b71b-c9dc373e7aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","timestamp":"2025. május. 21. 14:36","title":"CNN: Kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol magukat megadó ukrán katonák kivégzésére adnak utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől. Az Amerikában élő történész új munkája egyszerre személyes történet a családját ért tragédiáról és tudományos munka az 1941-es galíciai vérengzésekről.","shortLead":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől...","id":"20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7.jpg","index":0,"item":"e2590bfe-8724-4461-81f1-15b18e9cde43","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","timestamp":"2025. május. 21. 19:32","title":"„Palack, benne a tömeggyilkosságról szóló üzenettel” – a magyar történetírás hazugsága és az Eisen fivérek tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és júliusban változásokat tapasztalhatnak az ügyintézésben: hosszabb átfutási idők, a megszokottnál később érkező számlák várnak rájuk. Ennek oka, hogy az E.ON Hungária Csoport egységesíti informatikai rendszereit.","shortLead":"Az ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és...","id":"20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94.jpg","index":0,"item":"5ebfcd8a-45c6-4142-bfe8-290ea6b76510","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_eon-egysegesiti-informatikai-rendszereit-atallas-elmu-ugyfelszolgalat","timestamp":"2025. május. 22. 10:31","title":"Heteken belül ön is megérezheti, hogy egységesíti informatikai rendszereit az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai hírszerző szolgálat megbízásából.","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi adatgyűjtést és információszerzést végzett Magyarországon az ukrán katonai...","id":"20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d.jpg","index":0,"item":"bb84c208-e7bb-4c3f-9c65-a2d8640fe0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ukran-magyar-kembotrany-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 21. 17:30","title":"Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított ukrán férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","shortLead":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","id":"20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"d434b21f-e8c9-4d03-8a9b-7dabb985bdf0","keywords":null,"link":"/elet/20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","timestamp":"2025. május. 21. 14:59","title":"Csecsemőknek kifejlesztett vakcinával harcolnak a kankó ellen Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","shortLead":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","id":"20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152.jpg","index":0,"item":"e420a82f-ce21-471d-9f9a-8c0109096ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","timestamp":"2025. május. 21. 20:06","title":"Izraeli katonák figyelmeztető lövéseket adtak le európai és kínai diplomaták irányába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]