[{"available":true,"c_guid":"db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos tervszámok állnak rendelkezésre. Attól függ, honnan nézzük, és hogyan számolunk, de az biztos, hogy a 31 milliárd feletti rendezési költség duplája a 2022-esnek. Átszámoltuk, mi minden van benne ebben az összegben, amelyből kijönne még egy Rose d’Or szuperjacht is.","shortLead":"A 2026-os parlamenti választás sokba fog kerülni, de hogy mennyibe, azt nehéz megmondani, még úgy is, hogy pontos...","id":"20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db498f50-a9aa-4f37-86de-87cdf7aaddcf.jpg","index":0,"item":"413e79fd-2284-4b4c-b786-e5e43851444e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_valasztas-2026-koltsege-ara-inflacio-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 14:07","title":"Négy év alatt úgy drágul duplájára a parlamenti választás rendezési költsége, hogy közben Orbánék letörték az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország, köztük 35 európai állam képviselője egy helyen: megmutatják, megnézik, megbeszélik, hol tart és merre halad a világ. Szerdán megkezdődött a berlini GITEX Europe konferencia: fejlődésről, nyitottságról és magyar szemmel nézve elképesztő összegű befektetésekről.","shortLead":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország...","id":"20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594.jpg","index":0,"item":"969fd791-8fc2-4d42-8da3-3fee0c182d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Nyitott és bátor Európát emlegetve elindult a GITEX: „a tőke, a kód és a tehetség gyorsan beporozzák egymást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök elmondta: készek egy ideiglenes tűzszünetre a túszok hazaengedése fejében.","id":"20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2668671e-c814-4ecf-b404-a5b58c76e822.jpg","index":0,"item":"27f17a5b-8534-4729-b9ee-44d947f576aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Izrael-szerint-husz-elo-es-harmincnyolc-halott-tusz-van-a-Gazai-ovezetben","timestamp":"2025. május. 21. 21:58","title":"Netanjahu szerint húsz élő és harmincnyolc halott túsz van a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig egy emigrált orosz rendező történelmi portréjában ért minket váratlanul. Denzel Washington életműdíjat kapott a legújabb Spike Lee-film premierjén, helyszíni tudósítóink pedig azt is elmesélik a podcastjukban, hogy milyen érzés kiszorulni egy telt házas vetítésről zuhogó esőben.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig...","id":"20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054.jpg","index":0,"item":"3bf456ca-9169-44a4-b981-8559956c2ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","timestamp":"2025. május. 21. 15:40","title":"Cannes-ban azon ment a röhögés, hogy a magyarok csak gulyást adtak a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is. Közel 70 milliárd forint adózás előtti eredményük volt az első negyedévben, és 43 milliárd forintnyi adót csengettek ki az államkasszának.","shortLead":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is...","id":"20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"edd3b2e7-e08b-4af8-89fa-6c6882c1f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","timestamp":"2025. május. 21. 10:41","title":"Már Mészáros bankja viszi a lakossági és a vállalati hitelezés ötödét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","shortLead":"Szerdán születhet döntés az ügyében. ","id":"20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"eb7b0731-2f80-4c5a-8b31-a1014c493014","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kemkedessel-is-gyanusitott-ukran-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozta-a-Fovarosi-Fougyeszseg","timestamp":"2025. május. 20. 20:10","title":"Kémkedéssel is gyanúsított ukrán férfi letartóztatását indítványozta a Fővárosi Főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. május. 21. 19:30","title":"Elektrifikáció a flottában? Mutatjuk a számokat és az érveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""}]