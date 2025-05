Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete. A formátum ismerős: ez az, amiben az állami források elveszítik közpénz jellegüket. Az Élvonal-programban Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós lesz a mindenről döntő csapatkapitány.","shortLead":"Tucatszám hozná haza a tudósokat külföldről, Magyarországot az innovációs élbolyba repítené a kormány új szervezete...","id":"20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496572f9-9a83-4ca4-a7f9-20ab2db7be15.jpg","index":0,"item":"4dfb1aaa-a6db-4380-81dd-19cb40e41327","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-elvonal-alapitvany-kekva-krausz-ferenc","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Új alapítványt szervez a kormány a „tudomány aranycsapatának” felépítésére, Krausz Ferenc áll az élre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb.jpg","index":0,"item":"fdf0a66e-a603-46f1-8eef-aebd9068515b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","timestamp":"2025. május. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lánczi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","shortLead":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","id":"20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"e3f26508-a8e0-4b27-a8f1-8ac571a40028","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Egyetlen jelölt van az úszószövetség elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 20. 16:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták. Utazásaik során a kormánytól vagy a helyi hatalomtól függő emberektől és intézményektől nem sok jóra számíthatnak.","shortLead":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták...","id":"20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640.jpg","index":0,"item":"568fc1bf-0fd6-4d3d-adcf-3e91953bebd6","keywords":null,"link":"/360/20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","timestamp":"2025. május. 20. 17:30","title":"„Ezt nevezzük szeretetrobbanásnak!” – írta egy vajdasági pap, aki szállást és ételt adott a tüntető egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de a Fidesz még régebben tudhatott róla, hiszen évekkel ezelőtt közös biznisze volt a NER gazdasági elitjével. Közös thaimasszázs-cégük nyert el a Covid-járvány idején milliárdos állami megbízást, azóta pedig felszívódott.","shortLead":"Kocsis Máté szerint a magyar elhárítás régóta tudott a kémkedéssel gyanúsított és le is tartóztatott ukrán férfiról, de...","id":"20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"5dd96481-ec66-445f-9078-32a7cc758f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_A-Fidesz-altal-leleplezett-kemgyanus-ukran-Hollo-Istvan-nemreg-meg-a-Fidesz-gazdasagi-elitjevel-uzletelt-allami-milliardokhoz-jutva-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:26","title":"A Fidesz által leleplezett kémgyanús ukrán Holló István nemrég még a Fidesz gazdasági elitjével üzletelt, milliárdos állami megbízáshoz jutva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c584ec-b9a5-46ef-b94b-5290bdde7e53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ceber Roland tagadja, hogy kapcsolatban állna az ukrán titkosszolgálattal.","shortLead":"Ceber Roland tagadja, hogy kapcsolatban állna az ukrán titkosszolgálattal.","id":"20250521_ceber-roland-ukrajna-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c584ec-b9a5-46ef-b94b-5290bdde7e53.jpg","index":0,"item":"d9032bd5-50b8-4cd7-813a-cef16b1ac372","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_ceber-roland-ukrajna-kembotrany","timestamp":"2025. május. 21. 20:55","title":"Megszólalt a kormány által ukrán kémnek nevezett kárpátaljai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel a szélsőjobb, amely már ott liheg a mérsékelt jobboldal nyakán. Az amerikai Szenátusban készül az a határozat, amely 500%-os vámot vetne ki mindazokra az országokra, amelyek továbbra is vesznek orosz nyersolajat. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel...","id":"20250521_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e0c378d5-0d1e-44cd-9913-613226bc29e8","keywords":null,"link":"/360/20250521_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 21. 10:31","title":"EUobserver-főszerkesztő: Az Orbán-kormány úgy bánik el a sajtóval, mint amikor a békát lassan melegedő vízbe teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]