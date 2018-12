Tudjuk, hogy egy-egy nyelvet körülbelül hányan beszélnek, de mi a helyzet programnyelvekkel? Van olyan, amelyet már 4-5 millióan ismernek szerte a világban. Akárcsak egy idegen nyelvet, egy programnyelvet is bárki tanulhat – akár online is, eredményesen.

A programozóként dolgozókat is maguk mögé utasítottak az érettségi előtt álló diákok – ilyen esetek évek óta előfordulnak az NNG C++ Grand Prix programozóversenyén. A Loxon Java Challenge-en Java-programozási feladatokat, többek között problémamegoldó kvízeket kell megoldaniuk a javarészt egyetemista indulóknak. Ezeken a versenyeken az adott programnyelv és az ahhoz kapcsolódó parancsok ismerete mellett a kreatív és hatékony problémamegoldás elengedhetetlen.

Az Ericsson Programozó Bajnokságon már jól jöhet a Java, a Python vagy éppen a C++, egyéb C nyelvek ismerete. Ez a verseny már kifejezetten középiskolásoknak szól, akiknek három fordulóban kell bizonyítaniuk tudásukat. A C++ nyelvet egyébként nem sorolják a legkönnyebb programnyelvek közé, mégis ez az egyik legismertebb az IT szakmában. Használói számát jelenleg 4,5 millióra becsülik, ám folyamatosan emelkedik.

Hasonló számok jellemzik a PHP-programozókat is: 4,3 millióan ismerik és használják a PHP-nyelvet. Az International Data Corporation egy korábbi felméréséből az is kiderül, hogy a világon az amatőr és profi programozók száma már 2014-ben elérte a 18,5 milliót.

© Pixabay / geralt

Programnyelvet tanulni? Megéri

Magas kezdőfizetés, gyors elhelyezkedés – ezzel számolhatnak azok, akik elsajátítják a különböző programnyelveket. A PROGmasters statisztikái szerint volt hallgatóik a 4 hónapos tanfolyam befejezése után szoftverfejlesztőként havi bruttó 350 és 460 ezer forint közötti kezdő fizetést kapnak. Ez megegyezik az egyetemet végzett, friss diplomás szoftverfejlesztők munkabérével.

Programnyelveket online is lehet tanulni. A legfontosabb – akárcsak a nyelvtanulás során - a gyakorlás, amelyet a különböző oldalaknak, programoknak köszönhetően bármikor el lehet kezdeni. Jó eszköz például a Notepad++ szöveg- és forráskódszerkesztő, vagy éppen a Visual Studio Code (VSCode), amely szintén ingyenes. Ezeket bármelyik programnyelvvel lehet használni, így akár a Java, akár a C++ vagy éppen a PHP-nyelvet próbálnánk ki, gyakorolhatjuk a kódolást, programozást.

Az Eduline online tanfolyamai között is számos programozókurzust lehet találni, a PHP-programnyelvtől kezdve a Javan át egészen a C#-ig . Több kurzust akár előzetes tudás nélkül is el lehet kezdeni, a C#-kurzus oktatója például külön kiemeli, hogy kerüli a közép/felsőfokú kifejezések használatát, így törekedve az egyszerűségre, közérthetőségre. A PHP-programozás alapjai című kurzus főként az általános iskolás 7-8. osztályos tanulókat, valamint a középiskolásokat célozza meg – vagyis tényleg bárki tanulhat programozást.