A munkahelyi hibákra adott válaszunk több, mint kárellenőrzés. Sokat elárul rólunk, hogyan állunk fel egy hibából. Emellett fontos, hogy legyenek megelőzési stratégiáink annak érdekében, hogy a fülön tudjuk csípni a kisebb hibákat, mielőtt még óriásira duzzadnának.

Ezt a 4 általános forgatókönyvet valószínű mindenki ismeri. Ha legközelebb részünk lesz valamelyikben, tudni fogjuk, mit tegyünk.

1. Forgatókönyv: A határidő közeledik, de nem leszel készen

Kedd délután van, de rájössz, hogy holnapra kész kell lenned valamivel. Már semmilyen lehetőség nincs arra, hogy időben befejezd a projektet, még legalább 2 napra lenne szükséged hozzá. Ne ess kétségbe, még van remény! Így minimalizáld a konfliktust, és enyhítsd meg főnököd szívét:

• Vállalj felelősséget: Ismerd el, hogy nem tudtad jól beosztani az idődet, és vállald fel a helyzetet.

• Dolgozz ki egy végrehajtási tervet: Mennyi időre van még szükséged a határidőn túl? Milyen lépések kellenek a projekt befejezéséhez?

• Értesítsd közvetlenül a felettesedet: Légy őszinte, és ne hibáztass másokat. Azonnal és őszintén kérj elnézést.

• Találd ki a lehetséges megoldásokat, és kérj jóváhagyást ehhez.

• Miután kész a projekt, gondold ki, hogyan tudnád elkerülni ezt a hibát a jövőben. Ütemezd a feladataidat a naptáradban, állíts be telefonos jelzést, stb.

2. forgatókönyv: A kollégád az őrületbe kerget

Mindegy, hogy egy folyamatosan fecsegő, nehézkes vagy épp nehéz természetű kollégáról van szó, az ilyen emberekkel való munka stresszes. A békés légkör megteremtése azonban mindenki számára jó élményt nyújt. Az interperszonális konfliktusok kezelése és leküzdése kulcsfontosságú puha készség.

• Maradj professzionális, és kontrolláld érzelmeidet.

• Ne húzz be más kollégát is az ügybe, senkit se állíts magad mellé. Ehelyett keress lehetséges megoldásokat egy társ, egy mentor vagy egy megbízható barát segítségével.

• Próbáld jobban megismerni a kollégádat, és megérteni, hogyan dolgozik.

• Ha jelentős problémák merülnek fel a munkahelyen, azonnal vidd a HR elé.

3. forgatókönyv: Valós hibát követtél el

Épp befejeztél egy jelentést a csapatodnak, amely több adatot is tartalmaz egy belső elemzésből. Egy kolléga azt suttogja a füledbe, hogy egy kulcsfontosságú százalékot felcseréltél. A jelentést elküldték az egész csapatnak, beleértve a felsővezetést is. Mit tehetsz?

• Minden üzleti szakember követ el hibákat. Lehet, hogy kínos az igazság elismerése, de a hibákkal való szembenézés megmutatja az érettségedet, és segít hosszú távon.

• Vállalj felelősséget, ne próbáld elrejteni a hibádat. Ne hibáztass másokat a saját hibáidért.

• Kérj elnézést, és tanulj az esetből. Kétszer, akár háromszor is ellenőrizd le a jelentéseket a jövőben.

• Lépj tovább, és folytass minőségi munkát, hogy bizalmat építs ki a főnököddel és a munkatársakkal.

4. forgatókönyv: Kínos divatbaleset

Néha megesik, hogy valami miatt nem tudunk professzionális megjelenésűek lenni, mert egyszerűen rossz ruhát választottunk reggel, elszakadt a harisnya, leettük a blúzunkat. Ám vannak esetek, amikor megelőzhetjük a bajt. Itt van néhány tipp, hogy mindig jól fessünk az irodában:

• Ha interjúzni megyünk, végezzünk előzetes kutatásokat a dress code-ra vonatkozóan.

• Új alkalmazottként gondosan olvassuk el az öltözködésre vonatkozó szabályzatot, és tartsuk be az íratlan szabályokat is.

• Kávéfolt esetén mindig legyen egy váltóblúzunk az irodai szekrényben.

• A sál praktikus kellék, amely mindig kéznél lehet, ha „takarásra” van szükségünk.

• Nézzük meg magunkat egy teljes alakos tükörben, és tegyük fel a kérdést, helyzethez illő-e az öltözékünk.

Kínos irodai helyzetek mindig előfordulnak, de ha rugalmasan kezeljük ezeket, a hibáinkból pedig tanulunk, akkor alig akad olyan hiba, amelyet ne lehetne jóvátenni.

A The Recruiter cikke nyomán

