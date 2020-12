A programról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdeztük: Honnan indult a MagentaKraft ötlete? Szerettünk volna a Telekom megüresedett, már nem használt helyiségeit értékteremtő módon újrahasznosítani. A MagentaKraft születése egy hosszú út eredménye és ma már úgy beszélhetünk róla, mint a Telekom fiataloknak szóló platformjáról. Általában a nagyvállalatok nem szoktak ilyen színtű dolgokba beleállni, ezért nagyon büszkék vagyunk rá, hogy nekünk sikerült. A fiatalokat nem a telefonjuk hátlapjáról kell megítélni, hanem arról, hogy mire képesek okoseszközeikkel. Ezzel egy történelmi lehetőséget kaptak, nekünk pedig a felnőttek világában, a nagyvállalatoknál, történelmi felelősségünk, hogy megteremtsük a lehetőséget, hogy megmutathassák mit tudnak, hogy újabb és újabb ötletek születhessenek. Hányan jelentkeztek a programba és ebből hányat válogattak be? Az első ötletbeküldési időszak alkalmával egy online ötletládán keresztül bárki tudott jelentkezni, aki úgy érezte, hogy van egy jó ötlete. Sokan jelentkeztek, ezért ezt végül le is kellett zárnunk, 5 projektet választottunk ki. Ezt követően volt még egy KraftChallenge, ahova további 25 pályázat érkezett, innen is 5 csapattal mentünk tovább. Hogyan befolyásolta a koronavírus a projektet, illetve a jövőre nézve min változtat? A debreceni helyszínünket nem tudtuk megnyitni, pedig már minden készen állt, ugyanakkor az új helyzethez is gyorsan alkalmazkodtunk. Szerintem a jövő csak annyiban fog változni, hogy végre használatba vehetik a fiatalok ezt az általunk létrehozott közös alkotóteret, ahol a technikai segítségek is rendelkezésükre állnak majd. A MagentaKraft jelenleg egy folyamatosan bővülő virtuális közösség, aminek a tagjai az online térben tudnak közösen alkotni. A következő évben viszont bízunk benne, hogy a személyes találkozásokra és ötletelésekre is sor kerülhet. Mikor indítják a következő jelentkezést, változtatnak-e bármit a programban a mostanihoz képest? Rengeteg dologgal készülünk a jövő évre, januárban indulhat majd a következő ötletbeküldési időszak, de lesznek kisebb megoldandó feladatok, ún. KraftQuestek, és az év második felében nem marad majd el a KraftChallenge sem. Ami pedig a debreceni helyszínt érinti, reméljük, hogy minél hamarabb azt is megnyithatjuk.