Hatással van minden nőre, minden nap, mégsem figyelünk rá eléggé

Szerencsére már nem a 19. század végén (vagy kicsit később) élünk, ahol a menstruáció szégyellnivaló, titkos dolog volt, és az orvosok is sokszor betegségként kezelték. Az elmúlt években egyre gyakrabban olvastunk a ciklustudatosság kifejezésről, de mit jelent ez pontosan?

A menstruációs ciklustudatosság a női reproduktív ciklus fázisainak megértését és figyelemmel kísérését jelenti. Ez abban segíthet, hogy jobban megértsük saját testünk működését. De miért jó és fontos ez? Ennek a tudásnak a birtokában megértjük a hormonális egyensúly változásait, azok hatását a testi és lelki állapotunkra. Segít a családtervezésben a női termékenységi ablak tudatosítása, felismerhetjük, hogy a menstruációs fájdalom nem normális, nem kell elfogadni, kereshetünk a tünetekre megoldást. De a testi változásaink követésén túl akár a programjainkat is igazíthatjuk a ciklusunkhoz, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy mi rendelkezünk a saját időnkkel.

A menstruációs ciklus négy fázisa

Ezek a tünetek egyénenként változók lehetnek, és nem minden nő tapasztalja meg őket ugyanúgy, a következő felsorolás a legáltalánosabb tüneteket írja le.

Első fázis: a menstruációs fázis

A ciklus eleje, amikor a méhnyálkahártya leválik, és menstruációs vérzés jelentkezik.

Leggyakoribb testi tünetek: vérzés, hasi görcsök, fáradtság, fejfájás, emésztési zavarok, mellfeszülés.

Leggyakoribb lelki tünetek: hangulatingadozás, szomorúság, levertség, csökkent energiaszint, társasági elzárkózás.

Második fázis: a follikuláris fázis

Az ösztrogén szintje emelkedik, a petefészkekben petesejtek fejlődnek.

Leggyakoribb testi tünetek: a mellfeszülés abbamarad, szebb és feszesebb a bőr, fényesebb a haj, fokozott a szexuális vágy.

Leggyakoribb lelki tünetek: növekvő energiaszint, szorongás csökkenése, társasági szellem.

Harmadik fázis: az ovuláció

A ciklus középső szakasza, amikor a petesejt a petefészekből kiszabadul, és a legnagyobb eséllyel termékenyül meg.

Leggyakoribb testi tünetek: a mellfeszülés ismét jelentkezik, hasi fájdalom, fokozott szexuális vágy, méhnyaknyák változása.

Leggyakoribb lelki tünetek: növekvő önbizalom, társasági kedv, fokozott kreativitás.

Negyedik fázis: a luteális fázis

A petesejt utazása a méh felé, és a progeszteronszint emelkedése. Ha a petesejt nem termékenyül meg, a ciklus újra menstruációval zárul.

Leggyakoribb testi tünetek: mellfeszülés, hasi puffadás, vízvisszatartás, fáradtság, emésztési zavarok.

Leggyakoribb lelki tünetek: hangulatingadozások, szorongás, depressziós hangulat, fokozott érzelmi érzékenység, csökkent türelem.

A luteális fázis tünetegyüttesét hívják premenstruációs szindrómának (PMS), amelynek megléte szintén egyénenként változó: van, aki szinte meg sem érzi, és vannak olyanok, akiket ez rendkívül megvisel.

Sportolás menstruáció alatt Természetesen az is változó, hogy kinek mennyire esik jól a sportolás. Az aktív mozgás segíthet a menstruációs fájdalmak csökkentésében, mivel a fizikai aktivitás endorfinokat szabadít fel, amelyek természetes fájdalomcsillapítókként működnek. Ezenkívül a sport javíthatja a hangulatot, csökkentheti a stresszt és a szorongást, amely gyakran kíséri a menstruációt.



Azonban a menstruáció alatt tapasztalt kellemetlenségek miatt egyes nők esetleg úgy érzik, kevesebb az energiájuk vagy fáradtabbak lehetnek. Érdemes figyelembe venni a testünk jelzéseit és a sportolás intenzitását ennek megfelelően alakítani. Jó ötlet lehet ilyenkor – ha úgy érezzük – alacsonyabb intenzitású sportokat választani. Például a sétálás különösen jótékony hatású lehet, mivel segíthet a test relaxálásában és a feszültség oldásában.

Mit jelent a normális és az abnormális vérzés?

Az iskolában megtanuljuk a legalapvetőbb dolgokat a menstruációról, de amikor odakerülünk, rájövünk, hogy valójában nagyon kevés dolgot tudunk róla. Mégis mennyi és milyen minőségű vérzés a normális?

A normális menstruációs vérzés általában 3-7 napig tart. A legtöbb nő számára a menstruáció során átlagosan 3-5 betét vagy tampon szükséges naponta. (Nyilván létezik már a menstruációs kehely és bugyi is, de egyszerűbb most nekünk a tampon/betét mértékegység alapján megadni a mennyiséget.) A ciklus hossza jellemzően 21-35 nap között változik, és a menstruációs vérzés a ciklus 1. napján kezdődik.

A menstruációs vér színe általában élénkpiros, de lehet sötétebb is, különösen a ciklus végén. Az állaga általában folyékony, de előfordulhatnak kisebb vérrögök is, amelyek normálisnak számítanak.

Abnormális menstruációs vérzésről akkor beszélünk, ha 1-2 óránként tampont vagy betétet kell cserélni. Az a menstruáció, amely 21 napnál gyakrabban vagy 35 napnál ritkábban következik be, abnormálisnak számít. Ha a menstruáció legalább három hónapig nem jelentkezik, az mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel, természetesen, ha terhességről van szó, akkor már előbb. Bár évtizedekkel korábban úgy gondolták, hogy a fájdalmas menstruáció rendben van, ez egyáltalán nincs így: mindenképp orvosi vizsgálatot igényel.

A menstruáció „milyensége” minden esetben jelzés arra, hogy valami nincs rendben: ha túl kevés, ha túl sok vagy ha túl fájdalmas. Ha bárki bármilyen rendellenességet tapasztal a ciklusa folyamán, mindenképpen keressen fel egy nőgyógyászt, mert sok esetben ezek a tünetek akár komolyabb betegség meglétét is jelezhetik.

A menstruációs szegénység nem csak az anyagiakról szól

Nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon még ma is sok olyan kislány van, akinek, ha megjön a menstruációja, azt hiszi, valamilyen betegsége van. Ráadásul menstruálni drága dolog: egyes számítások szerint akár másfél-kétmillió forintba is kerülhet egy nőnek, nagyjából 30 év alatt. A menstruációs edukációhoz sem könnyű mindenkinek hozzáférni, ezért fontos, hogy a család és az oktatási rendszer is edukálja, támogassa ennek a tudásnak az elsajátításában a fiatal lányokat. Hiszen ez a tudás, pontosabban ennek a tudásnak a hiánya, nagyban befolyásolhatja az életminőségünket.