Befektetni mindenkinek lehet, és mindenkinek érdemes is. Nem kell hozzá több millió forint induló tőke, de még csak több százezer forint sem, hogy a vagyonunkat növeljük. Mindenkinek szüksége van megtakarításra, félretenni azonban önmagában nem elég, a pénzt dolgoztatni, fialtatni kell, hogy ne veszítsen az értékéből – ha eddig nem is, az utóbbi évek inflációs időszakából ezt mindenki megtanulhatta.

Sok kicsi sokra megy

Ma már több olyan befektetési program is létezik, amely kifejezetten azokra a lakossági ügyfelekre fókuszál, akik kis összeget, havi rendszerességgel szeretnének megtakarítani vagy befektetni. Fontos kiemelni, hogy a kettő nem zárja ki egymást, sőt! Sokan a megtakarítást és a befektetést élesen különválasztják, pedig a kettő kéz a kézben jár: leginkább akkor tudunk jól megtakarítani, ha a pénzünket nem a folyószámlánkon parkoltatjuk, hanem különböző befektetésekben fialtatjuk.

Az induló befektetési összeg, és ezzel együtt az értékpapírszámla létrehozása, akár pár ezer forinttal is lehetséges, így bárki könnyen beléphet a befektetések világába. Ezeknél a konstrukcióknál egyszerre van lehetőség a havi rendszeres vagy akár az egyösszegű befektetésre: az így félretett pénzösszeg pedig kiváló biztonsági tartalék lehet, de akár nyugdíj-előtakarékosságra is szolgálhat vagy épp gyermekünk jövőbeni szükségleteinek egy részét is fedezheti. Fontos megjegyezni, hogy a különböző csomagok mellé kedvezmények is járhatnak, legyen szó akár a számlavezetés díjáról, akár különböző adókedvezményekről.

Az Erste minden évben vizsgálja a 15 évesnél idősebb, bankkapcsolattal rendelkező magyarok megtakarítási szokásait. A nemrég készült felmérésben a válaszadók 80%-a tartotta fontosnak, hogy félretegyen, és 84% nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik megtakarítással. Tavaly átlagosan 46 135 forintot tettek félre havonta a megtakarítani tudó magyarok, több mint kétszer annyit, mint öt évvel korábban. Egyre többen tesznek félre értékpapírban: az ilyen befektetések aránya öt év alatt csaknem megduplázódott, 8%-ról 15%-ra.

Menedzselje Ön saját pénzügyeit!

Ha körbenézünk az interneten vagy esetleg bankfiókokban is tájékozódunk, akkor azzal szembesülhetünk, hogy saját pénzügyeink kézbentartása ma már nem is olyan bonyolult feladat. Sok helyen előre összeállított, az átlagember számára is könnyen érthető befektetési csomagokkal találkozhatunk, ahol mindenki egyszerűen megtalálhatja a számára megfelelő megtakarítási lehetőséget. Az, hogy egy csomag minél inkább személyre szabható legyen, és megfeleljen az egyéni igényeknek pedig kulcsfontosságú, hiszen ahány ember, annyi pénzügyi igény és terv, futamidő, célösszeg sőt, kockázatvállalási kedv. Az ilyen típusú befektetéseknél egy állandó megbízás segítségével lehetőség van havonta kisebb összegeket is folyamatosan félretenni, így a megtakarítás automatizálható, nem nekünk kell minden hónapban foglalkozni vele. A befektetésre szánt összeget automatikusan vezetik át a folyószámláról az értékpapírszámlára, és ott be is fektetik azt a választott csomaghoz tartozó befektetési alap(ok)ba.

Melyiket válasszam?

Ahogy fent is írtuk, ahány ember, annyi befektetési és megtakarítási cél. Sokan azért tesznek félre, hogy ezzel könnyebben jussanak majd saját ingatlanhoz, de vannak olyanok, akik rövid távú célok eléréséhez, például egy utazás vagy épp az álomesküvő megvalósításához gyűjtenének.

Olyan lehetőségeket is találhatunk, amelyek különböző eszközosztályokba egyszerre fektetnek be. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy közép vagy hosszú távú igényeinknek megfelelően olyan saját befektetési portfóliót alakíthatunk ki, amely leginkább illeszkedik az igényeinkhez. A skála pedig igen széles a technológiai fókuszú befektetési alapoktól vagy értékpapíroktól kezdve az ingatlanalapokon át akár az ESG-típusú eszközökig.

Most már csak egy mobil kell hozzá

A banki alkalmazások világában a telefonunkon már nem csak a folyószámlánk mozgásait vagy épp az utalásainkat követhetjük nyomon, de befektetéseinket is intézhetjük. Az alkalmazás felületén, aszerint, hogy milyen megbízást szeretnénk indítani, könnyen ki tudjuk választani a menüből, hogy értékpapírszámlát szeretnénk nyitni, esetleg átutalni a már meglévő értékpapírszámlánkra, vagy csak böngésznénk és részletesebben megismernénk a különböző befektetési lehetőségeket.

Az elmúlt évek pénzügyi és gazdasági eseményei sokak számára nyilvánvalóvá tették, hogy megtakarítani és befektetni hasznos, és ha kis összegben is, de érdemes kamatoztatni a pénzüket. Most már nem kell utazni, sorban állni, időpontot foglalni: egyszerűen csak az elérhető tájékoztató alapján, a saját igényleinknek és céljainknak megfelelően összeállítani a számunkra leginkább ideális konstrukciót.

Befektetés a jövőbe

Az Erste Future esetében a minimálisan befektetendő összeg ezer forint, jelenleg pedig az ügyfelek átlagosan 36 ezer forintot tesznek félre havonta a program keretében, ahová több mint százezer rendszeres megbízás érkezik egy hónapban.

Az Erste a Future termékcsalád révén mára már jelentős tapasztalattal rendelkezik arról, hogyan lehet mindenki számára elérhetővé tenni a befektetéseket. A program 2019-ben azok számára jött létre, akik rendszeresen, akár kisebb összeget tudnak félretenni, és azt szívesen be is fektetnék: ma az Erste értékpapírszámlával rendelkezők negyedének, több mint 85 ezer ügyfélnek van ilyen típusú megtakarítása. Az Erste Future esetében a minimálisan befektetendő összeg ezer forint, jelenleg pedig az ügyfelek átlagosan 36 ezer forintot tesznek félre havonta a program keretében, ahová több mint százezer rendszeres megbízás érkezik egy hónapban. Az Erste most a március végéig nyitott bank- és értékpapírszámláknál számos kedvezményt biztosít, ezekről bővebben ezen az oldalon olvashat

A jelen cikkben foglalt információk nem teljes körűek céljuk kizárólag a pénzügyi és befektetési termékekre vonatkozóan a figyelem felkeltése. A befektetési szolgáltatások nyújtója az Erste Befektetési Zrt. (tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT). A jelen cikkben foglalt információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak.