Idén tavasszal nyolcadik alkalommal rendezték meg Magyarország egyik legnépszerűbb innovációs versenyét. Az Invitech InnoMax Díj ezúttal is a mindennapokat jobbá tévő, a közösségi érdeket is szolgáló innováció elősegítésére fókuszált. Az Invitech a szakmai támogatáson felül pályázatonként 500 ezer és 2 millió forint közötti összeggel jutalmazta a nyerteseket. Nonprofit kategóriában a Szociális Innováció Alapítvány pedig különdíjként, technikai eszközöket kap annak érdekében, hogy megvalósíthassa a pályázatában szereplő Skype-kuckó tervét, amellyel a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett készségfejlesztő foglalkozásokon távolról is be tudnak majd jelentkezni az önkéntes oktatók. Az Invitech az elnyert különdíj részeként az internetes hálózat kiépítésével és a szükséges IT-eszközök biztosításával segíti az InDaHouse online oktatási munkáját.