2018-ban eldőlt, hogy a GE-ből való kiválás után, önálló cégcsoportként folytatódhat a több mint 120 éves Tungsram sikertörténete. Persze a nagy, amerikai székhelyű multitól való elválás nagyon komoly feladatot jelentett több területen is, ezek közé tartozott a vállalat informatikai rendszerének leválasztása, új alapokra helyezése is, méghozzá oly módon, hogy a megszerzett tudásból, értékből és persze az adatokból ne vesszen el semmi.

Többek közt ehhez a nagyon komoly és összetett informatikai biztonsági kihíváshoz keresett professzionális partnert az immáron hazai központú, termékeivel a világ 110 országában jelenlévő cégcsoport. Erről és az azóta eltelt időszakról beszélt Majtényi Márta, a Tungsram-csoport IT-igazgatója, aki előbb CISO-ként, majd CIO-ként irányította az átállást.

Már több mint két éve beszélhetünk újra önálló Tungsramról, de hosszú időszak volt, mire az informatikai önállóság is megvalósulhatott. Milyen feladatokkal találta magát szemben a kezdeteknél?

Amikor megtörtént a Tungsram kiválása a GE-ből, én akkor érkeztem ide, és rengeteg volt a megoldandó feladat. Fel kellett építeni a vállalat informatikai, IT-biztonsági és compliance rendszerét, aztán ehhez hozzájött az IT-infrastruktúra, azaz lényegében le kellett vezényelni a teljes informatikai függetlenedést az egykori anyavállalattól. Az új cég a GE korábbi európai, közel-keleti, afrikai és törökországi fényforrás-üzletágának, valamint globális autólámpa-üzletágának alapjain jött létre. Az pedig természetesen minden átalakításnál követelmény volt, hogy közben a vevők irányába változatlan színvonalú kiszolgálást kellett nyújtanunk.

Majtényi Márta, a Tungsram-csoport IT-igazgatója

Azt már az elején látni lehetett, hogy hatalmas munka vár ránk. Első körben meg kellett vizsgálni, hogy mit is örököltünk pontosan a GE-től, abból a rengeteg tudásból, tapasztalatból, és persze technológiából mit és hogyan tudunk hasznosítani az induláshoz. Hogyan akarjuk az amerikai központból Budapestre költöztetni azt a hatalmas adatmennyiséget, amire a Tungsramnak szüksége van, milyen folyamat szükséges ehhez, és kik alkalmasak erre egyáltalán. Az én első kapcsolódási pontom ott volt, hogy térképezzem fel, milyen security compliance folyamatokat kell mindenképp továbbvinni a leválás után is, mit kell új alapokra helyezni és elindítani. Aztán meg kellett vizsgálnom, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúrából mire van szükségünk, mit kell áthozni a tengerentúli szerverekről. Ezután fel kellett mérnem a kapacitásainkat, ehhez pedig fontos tudni, hogy a GE-nél a 300 ezer dolgozó közt ott van egy több tízezres létszámú IT-security csapat. Ezt nyilván nem akartuk levetíteni a 4000 fős Tungsramra, de valamilyen módon meg akartuk találni a köztes utat.

Milyen lehetőségekben gondolkodtak, hogyan jutottak el oda, hogy ebben a nagy feladatban szükségük lesz egy partnerre is?

Az első kérdés az volt, hogy mire elég az idő, az a kicsivel több mint egy év, amit eredetileg adtunk magunknak. El kellett döntenünk, mihez kezdünk ezzel a feladattal, ami lehetőség is volt egyben. Eleinte lehetetlen küldetésnek tűnt a zökkenőmentes átköltöztetés, aztán ahogy haladtunk előre a tervezéssel, úgy láttuk meg benne a lehetőségeket. Egy teljes IT-infrastruktúra Budapestre költöztetése a hozzátartozó alkalmazásokkal óriási feladatot jelent egy ekkora cégnél. Persze, felvetődött az is, hogy az egykori anyavállalat segítsen ennek megoldásában, hiszen a GE egy nagyon komoly IT-szervezettel rendelkezik, de ahogy telt az idő, rájöttünk, hogy teljes függetlenedést szeretnénk már a folyamat alatt is. Ekkor egy olyan beszállítót kerestünk, aki rugalmas, aki tud velünk együtt tanulni és fejlődni, és alkalmazkodni hozzánk nap mint nap, mert tényleg naponta kellett módosítani azon, hogy mit és hogyan csinálunk. Azt a partnert kerestük, akivel ezt közösen meg tudjuk valósítani.

Első körben megnéztük, hogy milyen IT-szervezet kialakítása lehet a cél, hogyan akarjuk azt felépíteni. Melyek azok a kompetenciák, amelyekre házon belül lesz szükség, és melyek azok, amelyeket kiszervezve kívánunk igénybe venni. Nálunk egy erősen infrastruktúrára koncentráló, és kevésbé a többi részterületre fókuszáló belső tudás alakult ki. Nagyon jó IT-csapat van a Tungsramon belül, és az volt az elképzelés, hogy a megfelelő partnerekkel ezt a belső csapatot kvázi kiegészítjük, ami nyilván meglehetősen közeli viszonyt és bizalmat kíván meg. Miután eldöntöttük, hogy nem az egykori anyavállalattól vesszük igénybe a szolgáltatásokat, azt szerettük volna, ha egy Magyarországon nagyon is erős jelenléttel bíró céggel tudunk a jövőben együtt dolgozni.

Milyen benyomást tett Önökre az Invitech? Mi volt az, ami miatt mellettük tették le a voksukat, és hogyan kezdődött el a közös munka?

Az elsődleges ok a rugalmasság volt, az első pillanattól azt éreztük, hogy az Invitech által dedikált csapat hozzáállása nagyon jó. Valami olyasmit üzent nekünk, amit szerettünk volna: együtt meg fogjuk csinálni, ha nem tudjátok elmondani rögtön, hogy mit és hogyan akartok, akkor kidolgozzuk együtt. Ez egy olyan partneri mentalitás, ami talán egyedülálló a piacon, mert máshol meg kell tudni mondani jó előre, mire van szükséged, és akkor számíthatunk segítségre. Ezért volt szükség egy olyan partnerre, aki hajlandó volt velünk – akár minden nap változtatva a terveken – együtt dolgozni, gondolkozni. Egy csapatként mozogtunk, és ez volt az, amit már az első pillanattól fogva éreztünk.

Miután pedig elkezdtük a közös munkát, először persze az alapinfrastruktúra kidolgozásának fogtunk neki, de láttuk, az Invitech bármely területen képes gyorsan új tudást felvenni, és hasznosítani azt a mi érdekünkben. Ha valamilyen tudás hiányzott a belső csapatból, és volt rá igény, az Invitech megtanította. Ezt pedig kevés helyen kapja meg az ember.

Milyen előnyei vannak, ha egy cég innen Magyarországról veszi igénybe az informatikai szolgáltatásait, nem pedig máshonnan?

A Tungsram egy magyar multicég, így sok előnye van annak, ha egy hazai szolgáltatótól vesszük igénybe a különféle szolgáltatásokat. Miután a mi 4000 munkavállalónkból mindössze 100-150 fő dolgozik külföldön, egyszerűséget jelent az azonos lokáció, az azonos időzóna stb. Fontos különbség az is, hogy habár a 21. században már szinte minden elérhető mindenhonnan, akkor is jól érzékelhető egy budapesti szerver elérése, illetve egy Amerikában lévő szerver elérése közti sebességkülönbség, természetesen a hazai javára.

Egyébként ennek kapcsán el kell mondanom, hogy a magyar szaktudás kiemelkedő a világon. Arról pedig nem is beszélve, hogy amikor egy magyar multi kér valamit egy amerikai szolgáltatótól, illetve amikor ugyanazt egy magyarországi szolgáltatótól, itthon sokkal nagyobb megbecsüléssel és sokkal jobb hozzáállással találkozunk. Ez a mindennapokban is nagyon fontos.

Korábban, egy Invitech által rendezett konferencián arra bíztatta a cégeket, hogy lehetőség szerint éljenek a kiszervezéssel, mert sokkal előnyösebb. Mi mindenre érvényes ez, és mire nem?

Az IT-n belül nem tudok olyat mondani, amit mi száz százalékig belülről oldanánk meg. Számomra az IT úgy néz ki belülről, hogy van egy infrastruktúra rész, egy applikáció rész, egy security compliance rész, és ezekhez kapcsolódva programozás, fejlesztés stb. Ezek közül sok mindenben nagyban támaszkodunk az Invitech szakembergárdájára, és persze a mi belső munkatársainkra, akik egyes esetben csak egyfajta kontrollszerepet töltenek be, más esetben akár architekt feladatokat látnak el.

Milyen jövőképe van az együttműködésnek, milyen területekre terjedhet ki?

Ez a Tungsram, itt elsődleges az innováció, itt nincs megállás, már rég nem csak villanykörétket gyártunk, habár abban továbbra is világszínvonalat nyújtunk. Egyre nagyobb arányban fókuszálunk az okos megoldásokra, az IoT-re. Ahogy mi haladunk előre, úgy van szükségünk újabb és újabb szolgáltatások igénybevételére, de ehhez bírni kell a tempónkat, az Invitech pedig képes erre. Éppen ezért is itt már nemcsak egy megrendelő-beszállító viszonyról beszélünk, hanem egy komoly partnerségről.